Zu viele Fragen sind noch offen

Zweifel an Notwendigkeit

„Wir haben immer noch Fragen, die durch den Bund nicht beantwortet sind. Für uns ist weiterhin nicht nachvollziehbar, warum Würgassen der beste Standort sein soll“, fasste Lensdorf die Ergebnisse der einstündigen Konferenz zusammen. Vor allem die Kreistagsabgeordnete Julia Brand-Türkoglu, die jahrelang beruflich im Energierecht tätig war und sich immer wieder mit Fragen der Logistik befasst, hat erhebliche Zweifel an der grundsätzlichen Notwendigkeit eines solchen Baus. „In der Wirtschaft werden mit Hilfe von EDV-gestützten Lösungen schon heute teils viel kompliziertere Logistikketten bearbeitet und eine ‚just-in-time-Produktion‘ gewährleistet. Zum Teil müssen für ein einzelnes Produkt – beispielsweise ein Auto – zehntausend Einzelteile auf die Minute genau im Werk ankommen. Da muss es doch möglich sein, eine ähnliche Organisation auch für Abfallbehälter zu organisieren“, meint Brand-Türkoglu.

Für die Beverunger SPD-Fraktionsvorsitzende Rebekka Dierkes stehen viele Fragen zu An- und Abtransport und zur Sicherheit der Bevölkerung im Vordergrund. „Die Annahmen zur Tauglichkeit der Schienenstrecke und des Straßennetzes können wir aus unserer Kenntnis vor Ort nicht nachvollziehen. Und der geringe Abstand zur Wohnbebauung stellt für uns eine Gefahr dar“, kommentiert Dierkes. Die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) bleibe den Bürgerinnen und Bürgern die Antwort darauf schuldig, wie die Kriterien für die Auswahl und für die in Frage kommenden Standorte festgelegt und bewertet wurden. Hier sei ein neues Gutachten oder eine Erweiterung der bestehenden dringend notwendig.

Fragenkatalog

Der SPD-Kreisverband wird in den nächsten Tagen einen umfangreichen Fragenkatalog an die „Bauherren“ und die Umweltministerien in Düsseldorf und Berlin schicken. Helmut Lensdorf abschließend: „Unser Ziel ist Transparenz und Kooperation. Notwendigkeit und Auswahlkriterien müssen nachvollziehbar dargelegt werden. Schon jetzt aber hat sich die Kooperation zwischen niedersächsischer, hessischer und nordrhein-westfälischer Seite bewährt. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Die SPD wird auch in anderen Fragen, etwa Weserversalzung, diese Zusammenarbeit im Dreiländereck weiterentwickeln.“