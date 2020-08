Beverungen (WB). Im Alter von 82 Jahren ist der in Paderborn geborene und in Beverungen aufgewachsene Rudolf Gocke in Bonn gestorben. „Rudolf Gocke war häufig in seiner Heimatstadt und verbrachte regelmäßig seinen Sommerurlaub im geerbten Ferienhaus hoch über dem Bootshaus“, schreibt die Stadt Beverungen in einem Nachruf.

Von Westfalen-Blatt