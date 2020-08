Anlässlich seines 75. Geburtstags im nächsten Jahr hält er eine große Überraschung für seine Fans bereit: Olaf der Flipper geht auf eine ausgedehnte Geburtstagstournee ganz nach dem Motto „Ein ganzes Jahr lang Fiesta“. In 23 deutschen Städten feiert er sein Jubiläum gemeinsam mit seinen Fans. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft steigt die Fiesta in der Stadthalle Beverungen am Donnerstag, 4. November 2021, um 20 Uhr.

Mit weit über 50 Millionen verkauften Tonträgern, 46 Charterfolgen, 64 Gold- und Platinauszeichnungen für Studioalben sowie stets ausverkauften Konzerthallen, zählten die Flippers zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland und gelten auch heute noch als Kultband. Nach 44 Jahren Erfolgsgeschichte beendeten die Flippers dieses Kapitel mit einer großen Abschiedstournee. Schon kurz nach der Trennung zog es Malolepski als Solokünstler wieder zurück auf die große Bühne. Er schaffte es mühelos an den Erfolg der Gruppe anzuknüpfen. Mit der ungebrochenen Begeisterung seiner Fans veröffentlichte er mehrere Songs und das Album „Tausend rote Rosen“, welches mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. Seine Hits sind heute in einem Atemzug mit den großen Erfolgen der Flippers zu nennen.

Bei seiner Fiesta-Tournee wird er von Tochter Pia Malo unterstützt. Im Gepäck hat der Vollblutmusiker eine Mischung aus neuen Songs von seinem neuen Album „Fiesta“, seinen bekanntesten Hits als Solokünstler und natürlich die unvergessenen Hits der Flippers, wie „Die rote Sonne von Barbados“, „Mexiko“, „Lotosblume“, „Mona Lisa“ und „Weine nicht kleine Eva“. Die Fans dürfen sich auf ein Konzert voller Hingabe und Zärtlichkeit, mit hemmungsloser Romantik und einer fein dosierten, selbstironischen Prise Humor freuen.

Karten für das Konzert (zwischen 40 und 50 Euro) gibt es im Kulturbüro Beverungen, Weserstraße, Telefon 05273/392 223, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen.