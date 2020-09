Corona bedingt werden höchstens 300 von 1000 möglichen Besucherinnen und Besuchern in die Stadthalle eingelassen, die mit größerem Abstand zueinander sitzen.

Hygienekonzept

Die Kulturgemeinschaft hat ein genehmigtes Hygienekonzept erarbeitet, das allen Anwesenden ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und Schutz bietet. Um Warteschlangen im Eingangsbereich zu vermeiden, wird um frühzeitiges Erscheinen zur Aufführung gebeten. Der Einlass in die Stadthalle ist ab 19 Uhr möglich. Die in der Stadthalle geltenden Hygieneregeln während der Corona-Pandemie sind auf der Homepage der Kulturgemeinschaft veröffentlicht.

Zum Inhalt

Paulette ist alt, verarmt, unglücklich und Menschen anderer Kulturen nicht unbedingt wohl gesonnen. Als ihr das Wasser bis zum Hals steht, wird sie zur Geschäftsfrau und hat Erfolg – allerdings illegal durch das Dealen mit weichen Drogen. Ihr Alter schützt sie dabei vor der Obrigkeit, nicht aber vor Konkurrenten und Neidern aus der Unterwelt. All das verändert ihr Leben von Grund auf.

Typisch französisch

Jérôme Enrico schuf mit seinem Film „Paulette“ eine typisch französische Komödie, deren Umsetzung auf die Bühne nicht zuletzt durch Diana Körner in der Hauptrolle eindringlich gelingt.

Da die Abo-Bedingungen für diese Saison ausgesetzt worden sind, haben Abonnenten ein Vorkaufsrecht für die Karten erhalten. Personalisierte Karten für die Komödie im freien Verkauf sind ab Montag, 14. September, im Kulturbüro im Service Center Beverungen, Weserstraße 16, Telefon 05273/392 223, und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook.