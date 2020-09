Flaschenpost 32 Jahre unterwegs

Bei einem Spaziergang entdeckte der Warburger die Flasche in Ufernähe und zog sie aus dem Wasser. Die Glasflasche war so glitschig, dass sie ihm aus den Händen rutschte. „Den Zettel konnte ich gut lesen“, sagt der 63-Jährige. „Der Brief war am 21. Februar 1988 geschrieben und in der DDR in die Werra geworfen worden.“ Das Mädchen erzählte darin von sich und suchte eine Brieffreundschaft.

Olaf Bieniosek suchte im Internet nach der Absenderin und fand die heute 43-jährige Juliane S., die nicht mit vollem Namen genannt werden möchte. „Ich konnte kaum glauben, dass mein Brief eine so lange Zeit überstanden hat.“

Eigentlich hätte die Flasche die innerdeutsche Grenze zu damaligen Zeit niemals überqueren können. „Bis zur Grenze waren es nur 15 Kilometer. Aber in Treffurt gab es ein Sperrgatter bis zum Flussgrund, damit niemand in den Westen schwimmen konnte. Auch Flaschen und Müll wurden so aus der Werra geholt“, erzählt Juliane S. „Eventuell ist die Flasche durch Hochwasser nach Westdeutschland gelangt.“