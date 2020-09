Eine Geschichte von Mut

Übermütige Geschichte

Erzählt wird eine wunderbar übermütige Geschichte über wahren Mut, die für Kinder ab vier Jahren geeignet ist. Vier tierische Freunde – Maus, Frosch, Spatz und Schnecke – sitzen gelangweilt am Teich. Da kommt der Frosch auf eine Idee: Es soll durch einen Wettkampf herausgefunden werden, wer am mutigsten ist. Tapfer beginnt die Maus. Sie taucht einmal durch den ganzen Teich hindurch. Was der Frosch dann für eine verrückte Mutprobe vorschlägt, weshalb die Schnecke plötzlich schlapp macht und warum ausgerechnet der freche Spatz nicht mitmacht, wird in diesem Stück durch liebenswerte Figuren erzählt. Begleitet wird die Geschichte von vielen Liedern zum Mitmachen.

Karten sind im Kulturbüro Beverungen, Telefon 05273/392 223, und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.