Der Wahlbezirk 6 ist der erste, der ausgezählt ist: 91,3 Prozent für Grimm. In Dalhausen I kommt er auf 91,7 Prozent, in Haarbrück gar auf 93,5 Prozent.

„Ich werde mir am Montag einen Tag Urlaub gönnen, um das Ergebnis zu genießen“, sagte Grimm nach seiner Wiederwahl in der Stadthalle. „Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern. Am Dienstag geht es weiter in Sachen Weserufer, Hallenbad und was da sonst noch drängt.“ Grimm freue sich auf die Arbeit, die vor ihm liegt. „Ich glaube, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren zu guten Ergebnissen kommen werden.“

Niedrige Wahlbeteiligung

Ein Wermutstropfen für ihn ist die niedrige Wahlbeteiligung in einigen Bezirken – vor allem in der Kernstadt. Er habe schon in seinen Veranstaltungen vor der Wahl gemerkt: Es ist schwer, für Kommunalpolitik zu werben. Das Interesse sei zum Teil gering, Diskussionen kämen schwer in Gang. Insgesamt sei die Wahlbeteiligung aber besser als vor sechs Jahren.

Andrang in der Stadthalle überschaubar

Auch in der Stadthalle, wo die Ergebnisse präsentiert wurden, hielt sich der Andrang in Maßen. Wer da war, konnte verfolgen, dass die CDU ihre Mehrheit im Rat verteidigt hat. Mit 54,5 Prozent legte sie im Vergleich zu 2014 (51,9 Prozent) zu. Es bleibt bei 17 Sitzen. Die SPD kommt auf 21,2 Prozent, verliert mehr als acht Prozentpunkte und drei Sitze. Sie hat jetzt noch sechs. Die FDP erreicht das gleiche Ergebnis wie 2014: 8,2 Prozent, verliert aber einen Sitz und hat noch zwei. Der grüne Bundestrend setzt sich auch in Beverungen durch: Die Grünen sind jetzt zweistellig und erzielen ein Ergebnis von 16,1 Prozent und gewinnen zwei Sitze dazu. Sie ziehen jetzt mit fünf Vertretern in den Rat ein. 2014 lagen sie noch bei 9,7 Prozent.

Das Kommunalparlament wird sich also neu mischen, der Chef bleibt.