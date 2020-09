CDU holt in Beverungen alle Direktmandate

Weskamp ist Stimmengarant

Jetzt gelte es, sich zunächst im neuen Team zu finden, um dann ab November im Rat an die Arbeit zu gehen. Sparsames Haushalten sei in der neuen Legislaturperiode angesagt, so Böker, angesichts der Steuerausfälle, die coronabedingt zu erwarten seien, und der anstehenden Aufgaben, bei denen der Hallenbad-Neubau der größte Brocken sei.

Das beste Ergebnis bei der CDU holte Günter Weskamp in Wehrden mit 73,36 Prozent.

Hartmann mit Spitzenzahl

Groß ist die Freude auch bei den Grünen. Sie kommen auf 16,11 Prozent und gewinnen zwei Sitze dazu (2014: 9,7 Prozent). „Wir sehen das als Anerkennung unserer langjährigen sachlichen Arbeit im Rat“, sagt Grünen-Sprecher Gisbert Bläsing. „Gleichzeitig sehen wir uns unterstützt in unserem Widerstand gegen das in Würgassen geplante Zwischenlager.“ Man habe sicher auch ein Stück weit vom Bundestrend profitiert. Nichtsdestotrotz hätten die Grünen in Beverungen mit klaren inhaltlichen Aussagen punkten können. „Ich bin schon stolz, dass ich zum Ende meiner politischen Laufbahn hin mit meiner Mannschaft das bisher beste Ergebnis einfahren konnte.“ Besonders erfreulich seien die Ergebnisse von Maren Tofote (22,27 Prozent im Wahlbezirk Beverungen 6) und Hubertus Hartmann (27,42 Prozent in Haarbrück-Jakobsberg). In seinem Heimatort Haarbrück allein wählten ihn sogar mehr als 40 Prozent. „Ein schönes Ergebnis, das uns Mut macht, uns weiter für ein lebens- und liebenswertes Beverungen einzusetzen“, so Bläsing.

Kritische Fragen

Große Enttäuschung dagegen bei der SPD. Das Team habe einen guten Wahlkampf gemacht, sei aber mit ihren Themen offenbar nicht durchgedrungen, sagt SPD-Vorsitzender Rolf-Dieter Crois. Aber man werde damit umgehen und die nächsten fünf Jahre als Oppositionspartei annehmen, die sicherlich die ein oder andere kritische Frage stellen werde. „Einen Kuschelkurs wird es im Rat nicht geben“, lautet seine Botschaft in Richtung CDU. Man werde den Streit nicht suchen, aber die Oppositionsrolle offensiv annehmen und auch einmal „Pfeffer in die Wunde streuen“.

Rat ist kleiner geworden

Auf eine weiterhin sachliche Ratsarbeit hofft FDP-Vorsitzender Hans-Jürgen Oppermann. Die FDP fährt zwar mit 8,2 Prozent das selbe Ergebnis ein wie 2014, verliert aber trotzdem einen Sitz. Grund ist die Verkleinerung des Rates von 32 auf 30 Sitze. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass weiterhin in Infrastruktur investiert wird“, so Oppermann. Jetzt müsse die Neugestaltung von Kellerplatz und Lange Straße angegangen werden. Mehr Beachtung als bisher wollen die Liberalen Kindern und Jugendlichen schenken.

Der neue Rat Beverungen

CDU (17 Sitze): Mechthild Rose (Direktmandat), Carl-August Schübeler (DM), Anna Vössing (DM), Lukas Schaperdot (DM), Thomas Sibbe (DM), Jonas Wagemann (DM), Joshua Marquardt (DM), Wolfram Rode (DM), Andreas Wenzel (DM), Sebastian Rapp (DM), Ralf Wessel (DM), Josef Hartmann (DM), Sonja Schüttemeyer (DM), Günter Weskamp (DM), Adelheid von Hirschheydt (DM), Stephan Böker (Reserveliste), Günther Humann (RL).

SPD (sechs Sitze): Roger van Heynsbergen (RL), Petra Pohl (RL), Heinz Krystofiak (RL), Michael Gauding (RL), Rolf-Dieter Crois (RL), Uwe Maßenberg (RL).

Die Grünen (fünf Sitze): Gisbert Bläsing (RL), Petra Tewes (RL), Reinhard Grünzel (RL), Iris Hartmann (RL), Thomas Weßler (RL).

FDP (zwei Sitze): Hans-Jürgen Oppermann (RL), Jörg Welling (RL).