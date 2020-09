Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke diskutierte Meier-Scheuven mit Verantwortlichen des Unternehmen über deren Erfahrungen als Ausbildungsbetrieb. „Während dieser Tour möchten wir die Ausbildungsleistungen ostwestfälischer Unternehmen hervorheben und auch über die Herausforderungen diskutieren, vor denen die Unternehmen im Bereich der beruflichen Bildung stehen“, betonte der IHK-Präsident.

Mehr Auszubildende

„Es ist erfreulich, dass die Ausbildungszahlen im August – nach dem Corona-bedingten Rückgang in den Vormonaten – wieder angezogen sind: 770 Ausbildungsverträge hat die IHK in Ostwestfalen allein im August 2020 eingetragen, im Vorjahr waren es 753“, erläuterte der IHK-Präsident.

Im Kreis Höxter stelle sich die Situation in diesem Jahr – Stand 31. August – bei den Eintragungszahlen sogar um drei Prozent besser dar als in OWL gesamt. Die Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben sei angesichts der Corona-Pandemie nach wie vor erfreulicherweise hoch. „Und die gute Nachricht ist: Auch jetzt können noch Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, um mit der dualen Ausbildung in die berufliche Karriere zu starten", sagte Meier-Scheuven.

„Die Aus- und Weiterbildung ist für uns als ein regional verwurzeltes Unternehmen von besonderer Bedeutung“, hob HEGLA-Geschäftsführer Bernhard Hötger hervor. „Wir können so unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen, Menschen für einen Beruf zu qualifizieren. Für uns als Betrieb ist dies ebenfalls die Chance, für High-Tech zu begeistern und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Team zu gewinnen".

HEGLA in Zahlen

Die Firma HEGLA beschäftigt 401 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind 58 Auszubildende: elf Industriekaufleute, vier Technische Produktdesigner, zehn Fachinformatiker, 19 Industriemechaniker und zehn Mechatroniker, außerdem vier in den Dualen Studiengängen International Business und Bachelor of Engineering