Niklas hat einen Plan

Er hat in einer kleinen Präsentation Beispielfotos anderer Anlagen zusammen getragen, in seiner Klasse Unterschriften gesammelt und sich mit dem Paket an die Beverunger FDP gewandt. Die hatte nämlich im Zuge des Kommunalwahlkampfs ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, bei dem Jugendliche aufgerufen waren, sich mit Ideen und Verbesserungsvorschlägen für eine Kinder- und Jugendgerechte Stadt einzubringen.

Auf die Jugend hören

„Wir wollen mehr auf die Jugend hören und auf ihre Vorschläge eingehen“, sagt FDP-Vorsitzender Hans-Jürgen Oppermann. Die Idee von Niklas sei ohne großen Aufwand umzusetzen. Sie sieht eine Erweiterung des Generationenparks (Bewegungsparcours) um eine Skate- und Sportanlage für Jugendliche am Hakel vor.

Konkret könnte sich Niklas vorstellen, die Skateranlage direkt unter der Weserbrücke anzulegen, so sei sie vor Regen geschützt. Eine Kletterwand an einem der Brückenpfeiler wäre in seinen Augen eine tolle Ergänzung – und eine BMX- und Mountainbikestrecke in einem Bereich der Weserwiesen sozusagen das i-Tüpfelchen.

Weil seine Oma in Borgentreich lebt, ist er dort öfter zu Besuch und kennt die Skateranlage am Schulzentrum dort. „Der große Vorteil ist, dass die gesamte Anlage da aus Beton ist. In Beverungen ist zwischen den Rampen Teer, das rollt einfach nicht so gut“, sagt der Elfjährige, der vor etwa einem Jahr mit dem Skaten begonnen hat. Ein weiterer Vorteil in Borgentreich und auf anderen Anlagen sei, dass man in Bewegung bleiben könne. In Beverungen fehlten dazu „Bowls und Corner“, die die fließenden Bewegungen erst ermöglichen.

„Bowls und Corner“

Niklas nennt in seiner Präsentation sogar einen potenziellen Ansprechpartner: „Das Studio L2-Architektur in Borgentreich ist spezialisiert in Sachen Skaterbahnen und Spezialbeton“.

„Auf der Skaterbahn in Beverungen ist immer was los, hier treffen sich viele in meinem Alter“, sagt Niklas, der auch gerne mal zusammen mit seinem achtjährigen Bruder Leonard und seinem Vater mit dem Mountainbike im Wald unterwegs ist oder mit dem Kart beim AC Höxter einen heißen Reifen fährt. Von daher ist er davon überzeugt, dass das neue Angebot auch gut angenommen würde. Auch dass Skater und Fahrradfahrer getrennt ihrem Hobby nachgehen könnten, fände er toll. Denn auf der Skaterbahn seien einfach zu oft zu viele Fahrräder unterwegs.

Für Umsetzung kämpfen

Bei der FDP sind seine Pläne auf alle Fälle schon mal gut angekommen. Hans-Jürgen Oppermann hat zugesichert, Niklas’ Ideen bei den nächsten Haushaltsplanberatungen im Rat der Stadt einzubringen und für eine Umsetzung im nächsten Jahr zu kämpfen.

Als Belohnung für seinen Einsatz hat Niklas bei dem Gewinnspiel der FDP ein „i-Pad“ gewonnen. Das kann der Schüler, der die sechste Klasse des Beverunger Gymnasiums besucht, gut gebrauchen. Und sollten die Vertreter aus Politik und Verwaltung weitere Fragen haben, verspricht Niklas, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.