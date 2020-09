Ein 28-Jähriger fuhr am späten Dienstagnachmittag mit seinem Kawasaki-Motorrad die K48 von Drenke nach Beverungen. Vor ihm fuhr ein 57-Jähriger mit einem VW Touran in dieselbe Richtung. Der Touran-Fahrer bremste auf freier Strecke ab, da er am Fahrbahnrand zwei Fußgänger gesehen hatte und er diese fragen wollte, ob er sie mitnehmen könne. Dies bemerkte der Motorradfahrer nicht und fuhr auf den VW auf.

Halt zu spät bemerkt

Durch den Sturz verletzte sich der Kawasaki-Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Touran-Fahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der VW Touran wurde am Heck stark eingedrückt, der Gesamtschaden beträgt rund 12.000 Euro.