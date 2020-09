BGZ eröffnet Büro in Beverungen

„Dialog ist uns sehr wichtig“

„Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ist uns sehr wichtig“, sagte BGZ-Geschäftsführer Dr. Ewold Seeba. Seeba, Christian Möbius (Generalbevollmächtigter Logistikzentrum für das Endlager Konrad bei Salzgitter) und Dr. Heinz-Walter Drotleff (Bereichsleiter Logistikzentrum Konrad) stellten das Projekt umfassend vor. In der von TV-Journalistin Sara Bildau moderierten Diskussion und in der Pressekonferenz vor der Saalveranstaltung gingen die Vertreter der BGZ auf eine Reihe von Behauptungen ein, die Kritiker des Vorhabens seit März aufgestellt hatten.

Ewold Seeba erläuterte, es sei nachvollziehbar, dass ein Vorhaben wie das Logistikzentrum vor Ort auf Skepsis und Kritik stoße. „Wir hoffen aber, dass wir mit sachlicher Information und offenem Dialog vermitteln können, warum das Logistikzentrum notwendig ist und welchen Beitrag es zur zügigen Umsetzung des Atomausstiegs leistet“, erklärte Seeba. Die BGZ werde künftig regelmäßig und transparent zum Stand der Planungen informieren und vor Ort das Gespräch mit den Menschen suchen. Dies sei ab dem vierten Quartal 2020 auch im neuen BGZ-Büro in der Innenstadt von Beverungen möglich.

„Venedig-Lösung“

Dr. Seeba trug neben den schon mehrfach präsentierten technischen Detailplänen (450 Millionen Euro Baukosten für eine 325 Meter lange massive Lagerhalle) auch einige neue Planungen vor. So soll das Riesengebäude auf Pfählen errichtet werden („Venedig-Lösung“). Stresstests wegen Flugzeugabstürzen würden im Vorfeld gemacht. Die Container für das Lager, die keine Auswirkungen auf die Umwelt haben und sogar eigene Stoßdämpfer besitzen, sollen überwiegend per Zug angeliefert werden. Aber auch Lkw-Transporte wird es nach Würgassen geben. Zu vielen Streitpunkten in der Debatte um das Logistikzentrum für Schacht Konrad hat die BGZ einen Faktencheck veröffentlicht, der als Download bereit steht.

Derzeit wird das stillgelegte Eisenerzbergwerk Schacht Konrad durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zum Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll ausgebaut. Dieses Endlager soll 2027 fertiggestellt sein. Das sei so genehmigt. Um die dort benötigten Abfallbehälter passgenau nach Bedarf anliefern zu können, sei es nötig, diese Container zuvor in einem zentralen Logistikzentrum – eben in Würgassen – zu entsprechenden Chargen zusammenzustellen.

Lager Würgassen bis 2057

Dr. Seeba bezeichnete sich als Kernkraftgegner. Die BGZ habe den Auftrag, den schwach- und mittelschwer radioaktiven Müll für die dauerhafte Einlagerung vorzubereiten. Man sei das Gegenteil von Atomlobby. Der Müll müsse unter die Erde. In Würgassen werde kein neues Kernkraftwerk gebaut, sondern die Reste der Kernenergienutzung müssten endlich beseitigt werden. Das vorzubereiten, sei sein staatlicher Auftrag. 2022 würden die letzten KKW abgeschaltet, 2027 beginne die Müll-Einlagerung in Schacht Konrad. „Wir müssen die Hinterlassenschaft aus 13 KKW-Standorten entsorgen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte Seeba. Der Geschäftsführer sprach sich gegen eine Dramatisierung der Gefahren durch die Container aus, die schon jetzt täglich als 30-Tonnen-Behälter durchs Land transportiert würden. In Würgassen gebe es längst ein Zwischenlager mit 10.000 Fässern. Seeba unterstrich erneut, dass das neue große Lager nur bis 2057 betrieben werden solle.

O-Ton Dr. Seeba:

Zu den Befürchtungen der Menschen im Dreiländereck: „Die Menschen hören von atomaren Abfällen. Sie haben die Bilder von Tschernobyl, Fokushima, Castoren und Brennelementen vor Augen. Ein Zentrales Bereitstellungslager für das Endlager Konrad ist aber etwas völlig anderes.“

Zum BI-Motto : „Die BI hat sich den Slogan ausgegeben: Kein atomarer Dreck im Dreiländereck. Ich sage: Kein Dreck in keinem Eck.“

Zur Standortempfehlung: „Es sind viele Grundstücke abgefragt worden, auch von Bahn und Bundesimmobiliengesellschaft. Das Gleis und die Güterverkehrstauglichkeit in Würgassen waren aber ein wichtiger Punkt. Dann hat das Ökoinstitut Würgassen dem Bundesumweltministerium empfohlen. Wir sind mit den Voruntersuchungen und Datenerhebung ganz am Anfang des Verfahrens, bevor im 2. Halbjahr 2021 das Genehmigungsverfahren überhaupt eingeleitet wird. Nur wenn die Prüfung ergibt, dass die Fläche genehmigungsfähig ist, kann das Lager in Würgassen geplant werden.“