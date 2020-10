Royale Zusammenkunft

in lockerer Runde zusammensitzen

So entstand die Idee, sich in lockerer Runde mit Ehemaligen zusammen zu finden. Beim diesjährigen Weibercarneval verstärkte sich dieser Gedanke, „da viele schöne Fotos mit ehemaligen Prinzessinnen aufgenommen wurden und eindeutig die Prinzen fehlten“. Schnell fand sich mit Christiane Welling eine Seelenverwandte, die diese Idee gerade auch in dieser Corona-Krisenzeit als eine freudige Ablenkung für alle Beteiligten ansieht.

CVWB-Präsident Friedhelm Dierkes, der ebenfalls auf eine närrische Session als „Prinz Friedhelm der Steuernde“ zurückblicken darf, nutzte die Gelegenheit in seinen Grußworten den beiden Initiatorinnen für die Idee und deren Umsetzung zu danken. „Nicht alle Adressen der Ehemaligen waren leicht zu ermitteln und leider gibt es auch Verstorbene“, denen gedacht wurde. Mit großem Engagement sei aber eine gelungene Veranstaltung ins Leben gerufen worden.

Ohne Gesang und Schunkeln

Anschließend wurde der weitere Abend für die einen zum Wiedersehen und für manch anderen zu einem Kennenlernen – zwar ohne Gesang und Schunkeln, aber mit einem fröhlichen Gedankenaustausch und manch lustiger Anekdote.

Die Idee des Treffens und die örtliche Umsetzung mit dem Stadthallenteam unter den derzeit schwierigen Bedingungen fand bei allen Anwesenden großes Lob. Dieses erste lockere Treffen wurde als schöner und kurzweiliger Abend genossen, so dass es bestimmt nicht bei dieser Premiere bleiben wird. Die Ideen für eine Fortsetzung sind bereits vorhanden, denn Kreativität hat die Carnevalisten schon immer ausgezeichnet.