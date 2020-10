„Eine 21-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz wollte an der Auffahrt in die B 83 Richtung Beverungen einbiegen. Dabei übersah sie den Audi des zweiten Unfallbeteiligten, der die B83 vorfahrtsberechtigt aus Beverungen kommend Richtung Höxter befuhr”, sagte ein Sprecher der Polizei in Absprache mit dem Einsatzleiter.

Im Einmündungsbereich der Auffahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die durch die Wucht des Aufpralls in den gegenüberliegenden Graben geschleudert wurden.

Unfall an der B83-Auffahrt Blankenau 1/7 Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Dabei wurde die 21-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, während der 22-jährige Fahrer des Audi wahrscheinlich schwere Verleztungen erlitt. Beide Unfallopfer wurden notärztlich versorgt und in die Krankenhäuser Höxter bzw. Holzminden gebracht.

Bei der Unfallaufnahme ging die Polizei vom Totalschaden der beiden hochwertigen Fahrzeuge aus, zusammen mindestens 50.000 Euro.

25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Beverungen, Wehrden und Amelunxen waren neben etlichen Polizeibeamten im Einsatz. Sie sicherten und beleuchteten die Unfallstelle, sorgten für den Brandschutz der Unfallwagen und sicherten auslaufendes Öl.

Wegen der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn sollte die B 83 bis voraussichtlich 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt bleiben, die Polizei leitete den Verkehr über Blankenau um.