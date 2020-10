Es wurden Rillen eingefräst, wie Andreas Hüser vom Landesbetrieb erklärt. Denn es handele sich in dem engen Geländeeinschnitt auf der B 83 um eine Unfallhäufungsstelle. Mit der Feinfräsung wolle der Landesbetrieb die Griffigkeit des Belags verbessern. Das sei in Absprache mit der Unfallkommission erfolgt.

Unfallhäufungsstelle

Dieser Kommission gehören auch Landkreis und Polizeibehörde an. Tatsächlich habe es hier im gesamten Jahresverlauf noch keinen Unfall gegeben, wie Polizeisprecher Jörg Niggemann erläutert. Aber: 2019 habe es hier fünfmal gekracht und darauf reagiere die Kommission, die einmal im Jahr tagt. „Die Autofahrer haben im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve nicht gekriegt, landeten in der Leitplanke oder in der Böschung“, so Niggemann. Personen seien nicht ernsthaft verletzt worden, der Sachschaden sei jeweils hoch gewesen. „Nicht umsonst ist hier die Geschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt“, so Niggemann. „Und wir appellieren an die Autofahrer, sich auch daran zu halten.“ Jetzt stehe noch eine Kontrollprüfung an. „Die Polizei wird die Stelle im Auge behalten.“

Sanierung ab Frühjahr

Die B 83 ab Blankenau in Richtung Beverungen wird nach den Problemen in 2019 laut Landesbetrieb ab Frühjahr 2021 saniert. Vergangenes Jahr hatte sich frisch aufgetragener Asphalt gelöst. Das Material war daraufhin abgefräst worden.