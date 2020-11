Stadtgespräch am Auto

Beverungen (WB). Aus dem WDR5-Stadtgespräch wird ein Parkplatzgespräch. Weil auf Grund der Corona-Lage kein Publikum in der Stadthalle Beverungen sein kann, können Besucher aus dem Auto heraus ihre Fragen stellen. Anmeldungen sind nur noch an diesem Mittwoch möglich unter stadtgespraech@wdr.de. Wer sich angemeldet hat, muss dann am Donnerstag um 19.15 Uhr mit dem Auto an der Kolpingstraße an der Stadthalle sein.

Von Westfalen-Blatt