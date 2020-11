Ein Geistlicher in Hitlers Bann

Für viele Mitbrüder und für die Bistumsleitung in Paderborn blieb es ein Rätsel, wie sich ein Priester der nationalsozialistischen Idee mit ihren kirchenfeindlichen Tendenzen verschreiben konnte. Der Paderborner Autor und ehemalige Chefredakteur der Kirchenzeitung „Der Dom“, Hermann Multhaupt, hat zu Piepers Leben recherchiert. Von ihm stammt dieser Bericht. Multhaupt ist in Herstelle aufgewachsen.

Glühender Anhänger

Wahrscheinlich hat Dr. Lorenz Pieper das Lügengebäude und den menschenverachtenden Machtapparat des Dritten Reiches zunächst nicht durchschaut. Er, ein Idealist, dazu sensibel, mit wachem Blick für die Nöte der Zeit, den die Sorge für benachteiligte Menschen umtrieb, hatte bereits in seiner Dissertation die sozialen Kluft zwischen dem ausgepowerten Bergarbeiterstand und reichen Fabrikbesitzern und spekulierenden Aktionären gebrandmarkt und Missstände im Zusammenleben der Menschen anhand von Beispielen aufgedeckt. Er sah nicht nur die wirtschaftliche, die soziale Not, er beschwor auch die sittlichen Gefahren für Familien, Eheleute, junge Menschen. Pieper wurde zum Vorreiter einer allgemeinen Gewerkschaft.

Im Dienste Hitlers

Die politisch angespannte Lage hat wohl dazu beigetragen, dass Dr. Lorenz Pieper von Ostern bis Herbst 1923 in die Dienste Adolf Hitlers trat; es wird überliefert, dass er mit ihm gar das Zimmer teilte. Wegen der schwindsuchtartigen Inflation konnte er sich das Reisegeld nur durch den Verkauf wertvoller Teile seiner Sammlung beschaffen. Als Agitationsredner im geistlichen Gewand muss Dr. Lorenz Pieper für den kleinen Kreis um Hitler zunächst ein wertvoller Kämpfer und wichtiger Gefolgsmann gewesen sein. Auch soll er Anteil an der Ausarbeitung des Parteiprogramms gehabt haben. Kurz vor dem Hitlerputsch des 9. November 1923 kehrte Pieper jedoch in die Seelsorge zurück, vermutlich, weil er von Jesuiten aufgespürt worden war, die seine Adresse nach Paderborn gemeldet hatten, und weil man ihm von dort die Suspendierung androhte. Hitler soll ihm gesagt haben: „Einen suspendierten Priester kann ich nicht gebrauchen, fahr nach Hause.“ Für seine Tätigkeit erhielt der Geistliche ein Foto des Führers mit dessen eigenhändiger Widmung: „Herrn Dr. L. Pieper in aufrichtiger Verehrung. Adolf Hitler.“

Hitlergedanken verbreitet

Nicht über jeden der weiteren politischen Schritte Piepers gibt es Aufzeichnungen oder Aussagen. Die Ausbreitung des „Hitlergedankens“ an der mittleren Weser und im Paderborner Land soll wesentlich Lorenz Pieper – wahrscheinlich während seiner Seelsorgetätigkeit in Wehrden – zu verdanken gewesen sein.

Zwang zum Parteiaustritt

Die kirchliche Behörde in Paderborn, der die politischen Umtriebe des Pfarrvikars schon lange ein Dorn im Auge waren, zwang Dr. Lorenz Pieper schließlich zum Austritt aus der Partei – für ihn vielleicht nur ein äußeres Zeichen der Distanz. Von seinem Goldenen Parteiabzeichen, das er bis Kriegsende am Revers seiner Kleidung trug, mochte sich Pieper nicht trennen.

Nach der Machtergreifung Hitlers wurde Pieper Anstaltspfarrer in Marienthal bei Münster und später in Warstein. In dieser Heil- und Pflegeanstalt waren nur katholische Kranke untergebracht. Nachdem sich eine gewisse Scheu der Ordensschwestern und des übrigen Pflegepersonals vor „Nazi-Pieper“ gelegt hatte, lernten sie eine andere Seite an ihm kennen. Sein Glaube an den Führer blieb zwar unerschütterlich, doch bestimmte Entwicklungen in Partei und Reich konnte er nicht gutheißen. So verurteilte er vehement die Verfolgungen der angeblich homosexuell verseuchten Klöster, fuhr eigens zu Hitler und bat ihn, sein katholisches Sauerland zu schonen. Hitler gab ihm offenbar sein Wort, doch geändert hat sich nichts. Als jemand bei einem Aufenthalt in Warstein das Bild mit Hitlers Widmung im Hausflur des Anstaltsleiters sah und die Konzentrationslager und die Tötung von Geisteskranken ansprach, soll Pieper gerufen haben: „Davon weiß der Führer nichts! Ich habe die Ärztekommission getroffen, die Kranke für die Tötung aussuchte und ich habe ihr gesagt: ,Wenn Sie einen Kranken umbringen, dann schieße ich Ihnen eine Kugel durch den Bauch.‘“

Post kommt nicht durch

Eine andere Schwester erinnerte sich beobachtet zu haben, wie der Anstaltsgeistliche bei der Deportation von Geisteskranken zur „Euthanasie“ im Sommer 1941 sich das Parteiabzeichen abgerissen und gerufen habe: „Ich schreibe mir die Finger wund, aber meine Post kommt nicht zum Führer durch!“

Protest gegen

Festtagsstreichung

Als 1937 kirchliche Festtage gestrichen werden sollten, widersetzte sich der Anstaltspfarrer mit Nachdruck. Auch vom Verbot des Glockenläutens beim Ausbruch des Krieges nahm Dr. Lorenz Pieper keine Notiz. Er torpedierte auch die Anordnung, Kreuze aus den Krankenzimmern zu entfernen und belohnte die, die dem Befehl zur Kreuzabnahme nicht Folge leisteten, mit einem Buch „wegen Tapferkeit vor dem Feind“.

Aufrüttelnder Brief

Als Pieper vor der Fuldaer Bischofskonferenz 1941 das erzbischöfliche Kapitularvikariat Paderborn zur Stellungnahme gegen die ihm offensichtlich bekannt gewordenen Euthanasie-Maßnahmen an Geisteskranken bewegen wollte und im Sommer desselben Jahres an die Ärzte seiner Provinzialheilanstalt Warstein, an alle Bischöfe sowie Mitbrüder in Pflegeanstalten einen aufrüttelnden Brief schrieb, in dem er das Töten von Menschen mit körperlichen oder geistigen Gebrechen auf das schärfste verurteilte, konnte die NSDAP nicht länger zusehen. Der Landeshauptmann reiste zur Vernehmung an mit dem Resultat, dass Pieper am 28. Februar 1942 zwangspensioniert wurde. Ein Parteigerichtsverfahren scheint ebenfalls die Folge gewesen zu sein.

Die Bischofskonferenz vom 24. bis 26. Juni 1941 hatte jedoch reagiert und einen Hirtenbrief verfasst, dessen Text in allen katholischen Kirchen Deutschland verlesen wurde. Darin kam zum Ausdruck, „dass es unter keinen Umständen erlaubt sei, außerhalb des Krieges und der gerechten Notwehr einen unschuldigen Menschen zu töten“.

Lob von Jaeger

Nach dem Krieg schrieb ihm der neue Erzbischof von Paderborn, Dr. Lorenz Jaeger: „Niemand bedauert Ihr Ausscheiden mehr als ich. Es steht zu befürchten, dass die Anstalt keinen Seelsorger wiederbekommt. Und trotzdem haben Sie richtig gehandelt. Der beste Lohn aber wird für Sie sein, dass Sie vor Ihrem eigenen Gewissen bestehen können.“ Es wird das einzige kirchliche Lob gewesen sein, das Dr. Pieper je von einem Vorgesetzten bekommen hat.

Er starb 1951 im Krankenhaus in Meschede an Darmkrebs. Ein Bekannter spendete ihm von Arm zu Arm Blut. Pieper sagte zu ihm: „Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass ich keinen Menschen belogen und betrogen habe.“