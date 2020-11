Geschenke bleiben in Beverungen

„In Zeiten von Corona wird es auch bei uns keine Weihnachtsfeier geben“, erklärt Manfred Meister. „Und auch unsere Kunden erhalten dieses Jahr keine Präsente, sondern eine Weihnachtskarte, in der wir auf unsere Spendenaktion hinweisen.“ Meister selbst sieht diese Geste auch als ein Bekenntnis zu seiner Heimat Beverungen.

Beverunger Tisch

Gisela Koch vom Beverunger Tisch freute sich riesig über das Geld. Der Beverunger Tisch finanziere sich ausschließlich über Spenden. „Wir bekommen Lebensmittel von den Supermärkten und Bäckereien, aber wir kaufen auch jeden Monat für etwa 1000 Euro Dinge hinzu“, erklärt sie. Das seien dann beispielsweise Milch, Reis oder Nudeln. Einmal die Woche ist der Tisch im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde geöffnet. 85 Familiennamen stehen auf der aktuellen Liste der Bedürftigen. „Und dazu kommen sicher noch einige, die sich nicht trauen zu kommen.“

DRK-Ortsverein

Walter Frischemeyer, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Beverungen, lobte Manfred und Markus Meister für das „besondere Zeichen der Wertschätzung“, die sie mit der Auswahl der Beschenkten getroffen hätten. „Toll, dass Sie das Ehrenamt in dem Maße unterstützen.“ Zusammen mit Rotkreuzleiter Stephan Schwarzendahl erklärte er die drei Säulen, auf denen der Ortsverein stehe: Mitgliederbeiträge, Blutspende- und Sanitätsdienst. Und gerade der Sanitätsdienst sei im Zuge der Pandemie weggebrochen, weil keine Konzerte oder Veranstaltungen möglich sind.

Jugendfeuerwehr

Mario Bönning bedankte sich im Namen der Jugendfeuerwehr für die 5000 Euro. Seit 35 Jahren gibt es die Nachwuchsabteilung der Feuerwehr in Beverungen. Bönnings Tochter Johanna ist 13 und seit drei Jahren dabei. Warum? „Es ist schon so, dass die Treffen auch Spaß machen. Aber vor allem geht es mir darum, dass ich helfen möchte. Ich möchte Menschen retten können“, sagt sie. Und das lernt sie bei der Jugendfeuerwehr. „Ein gewisses Interesse am Kern der Feuerwehrarbeit sollte also schon vorhanden sein, denn wir bereiten uns schließlich auf Einsätze vor“, so Mario Bönning.

Meister – Spezialfabrik

für Industriesiebe

Meister – Spezialfabrik für Industriesiebe ist Entwickler und Hersteller in zwei Werken mit etwa 90 Mitarbeitern. Das Siebprogramm umfasst Gewebe und Gitter für die Aufbereitungstechnik der Bau- und Recyclingbranche in verschiedenen Ausführungen. Die Fertigung erfolgt ausschließlich nach Auftrag und Wunsch der Kunden in Deutschland und europa-weit. Meister will im Industriegebiet weiter wachsen.

„Wir sind bisher ohne Kurzarbeit durch die Pandemie gekommen und die Auftragsbücher sind voll“, so Manfred Meister.

Deshalb sei es ihm ein Anliegen, die sozialen Institutionen in Beverungen am Erfolg der Firma teilhaben zu lassen.