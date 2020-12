Steuern sollen moderat erhöht werden

„Die Planungen für das Jahr 2021 haben nicht mehr viel mit der mittelfristigen Finanzplanung aus dem letzten Jahr gemein und machen einige unpopuläre Schritte unumgänglich“, schickte der Kämmerer seinem Zahlenwerk voraus. Und trotz dieser Schritte sei es nur möglich, die Haushaltssicherung zu vermeiden, weil das Land die gesetzliche Möglichkeit eröffnet habe, einen Teil der durch die Pandemie hervorgerufenen negativen wirtschaftliche Auswirkungen auf die Zukunft zu verschieben. „Das heißt am Ende aber auch, dass zukünftige Generationen die Folgen der Pandemie noch zu bezahlen haben.“ Die coronabedingten Belastungen belaufen sich im Jahr 2021 auf 1,85 Millionen Euro und summieren sich im Planungszeitraum (also bis einschließlich 2024) auf 6,32 Millionen Euro.

Das Defizit ist hauptsächlich auf Steuerausfälle zurückzuführen. So war in 2020 mit einer Gewerbesteuer von 4,7 Millionen Euro gerechnet worden, eingenommen wurden aber nur etwa 3,9 Millionen. Entsprechend defensiv wird für 2021 geplant. Die Ausfälle bei der Umsatzsteuer betragen etwa 100.000 Euro, bei der Einkommensteuer 360.000 Euro. Und: Die Kreisumlage überschreitet erstmals die elf-Millionen-Grenze. In den vergangenen beiden Jahren ist sie für die Stadt Beverungen damit um satte 1,6 Millionen Euro gestiegen. „Die Begründungen, die der Kreis Höxter liefert, sind nachvollziehbar“, sagt Finke und meint damit die Mehrausgaben im sozialen Bereich. „Trotzdem stellt sich die Frage, wo das hinführen soll, wenn auf der einen Seite die Einnahmen wegbrechen und auf der anderen Seite Aufwandssteigerungen zu verzeichnen sind, die wir selbst gar nicht beeinflussen können.“

Steuern werden erhöht

„Die einzige Stellschraube, an der wir selber drehen können, sind unsere eigenen Steuern“, sagt Bürgermeister Grimm. Und deshalb sieht der Haushalt 2021 eine Erhöhung bei der Gewerbesteuer von 415 auf 418 Prozent und bei der Grundsteuer B von 429 auf 450 Prozent vor. Das bedeutet Mehreinnahmen von „nur“ knapp 100.000 Euro. Wichtiger ist aber, dass die Stadt mit der Anhebung auf den fiktiven Hebesatz des Landes kommt und so in 2021 mit einem Mehr an Schlüsselzuweisungen von 615.000 Euro rechnen kann. Die Abfallgebühren für die Restmülltonnen werde 2021 ebenso steigen wie die Hundesteuer (von 72 auf 84 Euro pro Hund).

Der eigene Handlungsspielraum der Kommunen wird immer enger. Und so ist auch Beverungen von Fördermitteln abhängig, um trotz der Schulden auch in den kommenden Jahren noch in wichtige Infrastruktur investieren zu können.

Vier Millionen eingeplant

Rund vier Millionen Euro sind im nächsten Jahr eingeplant. Fortgesetzt wird die Straßensanierung am Selsberg (Danziger Straße), angegangen wird die Carolus-Magnusstraße in Herstelle und der Lilienweg (erster Abschnitt) in Beverungen. In der Weserstraße muss ein Regenklärbecken gebaut werden. Im Hochbaubereich stehen erneut Schulen und Feuerwehr im Mittelpunkt, allein in die Schulen fließen 1,1 Millionen Euro – unter anderem in den Brandschutz, die Sanierung eines Physikraums am Gymnasium und in die weitere Digitalisierung. In Amelunxen wird mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses begonnen, in Jakobsberg und Beverungen stehen neue Fahrzeuge auf dem Plan und es muss neue Kleidung angeschafft werden.

Isolierungsgesetzt

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz eröffnet die Möglichkeit, die prognostizierten coronabedingten Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und bilanziell zu aktivieren. Diese sogenannte Bilanzierungshilfe kann dann ab 2025 entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder im Jahr 2025 in einer Summe gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. „Obwohl es nicht explizit im Gesetz steht, erscheint es inzwischen ausreichend gesichert, dass die Bilanzierungshilfe über den gesamten Planungszeitraum angewendet werden kann“, erläuterte Kämmerer Finke.