Demnach bezahlt ein Haushalt, in dem ein Hund lebt, künftig 84 Euro im Jahr statt wie bisher 72 Euro. Bei zwei Hunden sind 96 Euro, bei drei oder mehr Hunden 144 Euro pro Hund fällig (bisher 84 beziehungsweise 96 Euro). Der Besitzer eines gefährlichen Hundes zahlt künftig 600 Euro pro Hund. Bisher waren das 444 Euro. Leben zwei oder mehr gefährliche Hunde in einem Haushalt, kosten die künftig 936 Euro pro Tier.

Steuersatz im oberen Bereich

Mit der Erhöhung der Hundesteuer liegen die Steuersätze im kreisweiten Vergleich jetzt im oberen Bereich. Nur Warburg und Nieheim nehmen mit 90 Euro pro Hund noch mehr Geld. „Wir halten die Erhöhung aber im Hinblick auf die finanzielle Ausgangslage der Stadt Beverungen sowie der zu erwartenden regulatorischen Wirkung aber für durchaus vertretbar“, sagte Bürgermeister Hubertus Grimm. Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage sei es unumgänglich, jede Position auf der Ertragsseite zu untersuchen. „Darüber hinaus haben sich in der jüngeren Vergangenheit die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren beziehungsweise gefährlichen Hunden, die Hundehaltern entzogen werden mussten, enorm erhöht“, erläuterte Grimm.

Wie berichtet, sehen die finanziellen Prognosen für die nächsten vier Jahre düster aus. Steuern seien das einzige Mittel, mit der eine Stadt selbstständig gegenwirken könne. So steigen voraussichtlich auch die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B. Mit einem Antrag, auch die Grundsteuer A, also landwirtschaftliche Flächen, höher zu besteuern, um so zu einer Steuergerechtigkeit beizutragen, war die SPD-Fraktion im Rat gescheitert. Der Haushalt wird nun in den Fraktionen beraten und soll am 4. Februar verabschiedet werden.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden durch die Erhöhung um gut 16.000 Euro auf rund 100.000 Euro steigen.

Listenhunde

Zu den gefährlichen Hunden zählen laut Landeshundegesetz NRW die Rassen Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander und deren Kreuzungen mit anderen Hunden. Für den Umgang mit Hunden der Rassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler und Tosa Inu sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden gelten ebenfalls strenge Regeln, die in Paragraf vier des Landeshundegesetzes nachzulesen sind.