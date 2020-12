Ufer soll mit dem Frühling erblühen

Ziel der Maßnahme war es, das Weserufer attraktiver zu gestalten sowie eine klare Trennung herzustellen zwischen dem Auto-, dem Fahrrad- und dem Fußgängerverkehr. Des weiteren werden in Herstelle und Würgassen zwei barrierefreie Fähren angeschafft. Die kosten etwa 160.000 Euro. Die Fördersumme beträgt 80 Prozent.

Im April soll alles fertig sein

Im April soll alles fertig sein, die Pflanzarbeiten würden jetzt ausgeschrieben, so Grimm. 16 Amberbäume sollen gepflanzt werden – angelehnt an die in der Weserstraße. Die Baumreihe werde dann die Straße vom Radweg trennen, erklärte Uwe Lippenmeyer. Eine Hecke wiederum wird zwischen Radweg und Fußweg gepflanzt. Auf Höhe der Posttwete (von Richtung Höxter kommend) werden die Radfahrer von den Fußgängern getrennt. Die Promenade direkt am Fluss, die auch noch beleuchtet wird, bietet verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten. Die erste ist ein großes Plateau, auf dem Bänke aufgestellt werden – ein idealer Angelplatz. Ein Stück weiter – an der ehemaligen Anlegestelle der Firma Buddenberg – kommen ins Ufer eingelassene Sitzstufen mit zwei Natursteinblöcken, die noch ein Holzdeck als Auflage erhalten werden. Dieses Element ist ein zweites Mal vorhanden. Auch der Kanuanleger bietet eine attraktive Sitzmöglichkeit direkt am Wasser. Dieses Element ist ganz aus Natursteinen gebaut. Autos können bis zum Anleger fahren, um die Boote auszuladen. Das aufwendigste und kostenintensivste Bauwerk ist zugleich das unauffälligste: der Anleger für Motorboote. Zu sehen ist nur eine Betonwand, dahinter verbirgt sich aber ein aufwendiger Spundbau. An einer Leiter klettern die Bootsbesitzer an Land. Ursprünglich war hier eine Steganlage geplant, die aber vom Wasserschifffahrtsamt so nicht genehmigt wurde, weil sie zwischen dem Dampferanlager und dem Wendebereich für Frachtschiffe gelegen hätte und die Abstände dafür nicht ausreichten. Sowohl an dem Anleger als auch an dem Plateau müssen noch Geländer angebracht werden.

Betonstein mit Natursteinoptik

Der Fußweg und der zentrale Platz am Dampferanleger (ehemaliger Parkplatz) sind gepflastert worden. Verwendet wurde ein Betonstein mit Natursteinvorsatz. „Für die Fugen haben wir ein mit Epoxidharz gebundenes Material verwendet. Das verhindert das Ausschwemmen bei Hochwasser“, erläuterte Bauingenieur Rainer Wohlfahrt.

Als Ersatz für die hier entfallenen Pkw-Stellplätze wurden auf einer Fläche neben dem Weser-Center-Parkhaus 16 neue Parkplätze geschaffen.

Autos rollen zum Ende der Woche

Der Autoverkehr kann Ende der Woche wieder rollen. Geplant ist allerdings, den Bereich vom Alten Fährhaus bis zum Parkhaus Weser-Center verkehrsberuhigt auszuweisen. „Fußgänger und Autofahrer sollen gleichberechtigt sein“, so Wohlfahrt. Eine Verkehrsschau mit dem Kreis Höxter stehe noch aus. Für Omnibusse gilt künftig eine Einbahnstraßenregelung: über die Posttwete zum Dampferanlager und über die Weser- und Burgstraße wieder hinaus. Busse, die sich länger in der Stadt aufhalten, können am Hakel abgestellt werden. Drei Stellflächen für Busse werden auf dem ehemaligen Wohnmobilhafen markiert, dazu kommen 90 Autostellplätze. Auch die Schützenstraße soll bis Ende der Woche wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Hier gilt: Fußgänger und Radfahrer haben Vorfahrt, Autofahrer dürfen den Radweg nutzen, um auf die Gäste-Parkplätze der Burg Beverungen zu gelangen. „Weiter ausdrücklich nicht“, so Bürgermeister Grimm.

Zurück in Richtung Fährhaus ist hier noch ein Bereich abgesperrt, in dem die zentrale Versorgung unter die Erde gebaut wurde. An dieser Stelle werden zwei Ladesäulen für E-Bikes entstehen, inklusive einer kleinen Reparatur-Station.

Außerdem werden noch drei Info-Tafeln am Dampferanleger aufgebaut. Eine davon wird digital sein und mit der Beverungen-App bespielt sein. Der Tourist kann hier per Touchscreen informieren oder wird auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht.