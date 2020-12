Veranstalter Rembert Stiewe äußert sich zu den Gründen: „Als das Festival in diesem Jahr ausfiel, hatte ich noch gehofft, dass wir das OBS 24 mit einiger Wahrscheinlichkeit am Pfingstwochenende 2021 gemeinsam feiern könnten – wenn uns bis dahin nicht der Himmel auf den Kopf fällt. Zwar ist der Himmel uns nicht auf den Kopf gefallen, aber aller Voraussicht nach würde die Durchführung des Festivals im Mai ohnehin kippen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, haben uns mit Behörden, Experten aus Verwaltung und Politik, mit anderen Veranstaltungsverbänden darüber ausgetauscht.“ An eine Durchführung im Mai glaube niemand mehr. „Auch wir nicht.“

Ständig neue Konzepte

Daher setzen die Veranstalter nun bereits frühzeitig auf einen neuen Termin. Die gesamte Organisation müsse erneut bei Null anfangen – auch das Hygienekonzept werde ständig den sich verändernden Bedingungen und Verordnungslagen angepasst. „Wir haben aber die Hoffnung, dass die drei Monate Zeitdifferenz es uns ermöglichen werden, dann endlich das OBS 24 durchzuführen. Dass auch das niemand garantieren kann, ist klar. Trotzdem hoffen wir, dass das OBS 24 im August endlich möglichst unbeschwert klappt“, so Rembert Stiewe.

Ein Jahr ohne OBS sei eine „emotional gruselige Erfahrung“ gewesen. Nun gelte es eben, 27 statt 24 Monate zwischen dem bisher letzten und dem kommenden OBS zu warten. „Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, schon gar nicht in diesen Zeiten – und den Schutz der Gesundheit aller nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Die Realität verlangt nun einfach Geduld und Nachsicht von uns allen“, betont Stiewe.

Kartenrückgabe möglich

Für Kartenbesitzer, die zum neuen Termin des ausverkauften OBS 24 nicht kommen können oder wollen, seien verschiedene Möglichkeiten der Kartenrückgabe auf der Website des Festivals zu finden.

Das Programm des OBS 24 werde ebenfalls geändert, da einige der bisher bestätigten Bands ihre Europa-Tourneen für 2021 abgesagt hätten oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stünden. „Es haben allerdings bereits 17 Acts des bisherigen Line-ups ihre Teilnahme im August zugesagt.“ Wer das Orange Blossom Special, das vom Fachmagazin „Rolling Stone“ als „bestes kleines Musikfestival der Welt“ geadelt wurde, unterstützen möchte, kann dies beispielsweise durch den Kauf von „Rettet das OBS!“-Merchandising im Internet.