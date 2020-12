Haus muss abgerissen werden

Großeinsatz in Beverungen: drei Gebäude in Brand - Bewohner bleiben unverletzt

In der Mühlenstraße in Beverungen sind am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages drei Gebäude in Brand geraten. Eines muss wahrscheinlich abgerissen werden. Die Polizei schätzt den Schaden vorsichtig auf 200.000 Euro.