Hotelier übernimmt Allersheimer Brauerei

Die 1854 gegründete Brauerei Allersheim braut seit 2013 die Bierspezialitäten Arolser Pils sowie Alt Waldecker Dunkel im Lohnbrauverfahren für das Fürstliche Hofbrauhaus Bad Arolsen, nachdem der Braubetrieb hier in der vierten Generation eingestellt wurde. Insgesamt führt Allersheim diverse Biersorten im Portfolio. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Anteile der Brauerei Allerseim ist unter anderem die Investition in den Kauf eines neuen Bügelverschließers für 0,33 Liter Bügelflaschen geplant.

In Allersheim bei Holzminden entstehen Biere nach regionaltypischer Brautradition sowie innovative Bierkreationen. Darunter auch die Corveyer Biere in den Varianten (Pils, Hell und Dunkel), die aus Anlass der Urkundenübergabe auf Schloss Corvey zum Unesco-Welterbe erstmalig gebraut wurden.

Mehr als 30 Mitarbeiter sorgen täglich für höchsten Biergenuss und Qualität. Jüngst wurde die Güte der Allersheimer Bierspezialitäten von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) e.V. gleich zweimal mit Gold ausgezeichnet: das Allersheimer Urpils und das Allersheimer Weissbier.

Entscheidend für diese Auszeichnungen sind dabei natürlich auch die Rohstoffe, die die Brauerei Allersheim ausschließlich von deutschen Herstellern bezieht. Ein weiteres Qualitätsmerkmal – beinahe schon ein Alleinstellungsmerkmal der Allersheimer Produkte – ist das reine Quellwasser, das aus dem nahe gelegenen Solling entspringt und zur Herstellung der Biere aus den zwei brauereieigenen Brunnen gewonnen wird.

Neben den prämierten Bieren entstehen in Allersheim auch vier verschiedene Limonadensorten unter der Marke Caluna, in den Geschmacksrichtungen Orange-Fruchtsaftgetränk, Lemon, Cola und Cola-Orange. Hiermit hat sich die Brauerei Allersheim einem neuen zukunftsträchtigen Trend geöffnet. In dem neuen Engagement sehen alle Gesellschafter der Brauerei eine nachhaltige strategische Ausrichtung für die Zukunft.

Gründe der Übernahme sind laut Alexander Fitz: „Zum einen die gute Zusammenarbeit mit der Brauerei Allersheim in den vergangenen Jahren und zum anderen Konsequenzen der Coronakrise und den damit verbundenen Herausforderungen im Hinblick auf die Wiederbelebung des Arolser Hofbrauhauses.“ Und weiter: „Selbst bei Vorhandensein entsprechender Finanzierungen, verbieten sich derzeit angesichts der hohen Zahl an Kurzarbeitenden in unserer Unternehmensgruppe und der vollständig unklaren Prognose innerhalb unserer Branchen, größere Investitionen.“

Das bedeute aber keinesfalls das Aus für die Planungen rund um das historische Brauereiareal am Rande der barocken Altstadt Bad Arolsens. Die dafür notwendigen Neuordnungen der Bebauungspläne für das Areal „Untere Kaulbachstraße“ seien im vergangenen Jahr bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Der Unternehmer hält an den Plänen für eine Braustätte in Bad Arolsen fest, möchte aber zunächst sicherstellen, dass das „Arolser läuft“.

Viel zu lange warten nicht nur die Arolser auf die Fortführung der jahrhundertealten Brautradition in Bad Arolsen, auch der Landkreis und das Land Hessen seien „bekennende Freunde des Arolser Biers“, betont der Unternehmer.

Alexander Fitz: „Mit dem Erwerb der Anteilsmehrheit in Allersheim stellen wir sicher, dass dieses herausragende Projekt und unser Arolser Bier nicht der Viruspandemie zum Opfer fällt. Mit entsprechenden Produktionskapazitäten ausgestattet, können wir in eine neue, hoffentlich bald startende Saison starten.“

Im Rahmen einer Betriebsversammlung wurden die Mitarbeitenden in Allersheim über die Veränderung im Gesellschafterkreis informiert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Von Berlin über Hamburg bis nach Budapest. Die H-Hotels GmbH von Geschäftsführer Alexander Fitz verfügt über 60 Standorte vor allem in Deutschland und der Schweiz. Einzelne Hotels betreibt die Gesellschaft auch in Österreich und Ungarn. Die Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen gehört zu den größten Hotelbetreibern in Deutschland und beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter. Nach der Übernahme des Fürstlichen Hofbrauhauses Arolsen hat Geschäftsführer Alexander Fitz nun auch die Mehrheit an der Holzmindener Brauerei Allersheimer übernommen. Früher hatte die Scheidemann Familie eine Mehrheit. Die Brauerei war zu mehr als 2/3 in Familienbesitz, der Rest wurde von der Brau und Brunnen AG gehalten. Bis zuletzt gehören 63 Prozent den Gesellschaftern und 37 Prozent der Dortmunder Actien-Brauerei, die wiederum zur Radeberger Gruppe der Dr. August Oetker KG gehört. Geschäftsführer ist seit Juni 2014 Dirk Brüninghaus.