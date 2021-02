Gleichzeitig wird in diesem Bereich auch der Abwasserkanal erneuert. Die Bauarbeiten sollen am 1. März beginnen. „Aufgrund wasserrechtlicher Anforderungen ist es zudem erforderlich, dass die Straßenentwässerung der B 241 vom öffentlichen Regenwasserkanal entkoppelt und über eine eigene Leitung dem öffentlichen Mischwasserkanal zugeführt wird“, erläutert das Abwasserwerk der Stadt.

„Die umfangreichen Bauarbeiten machen einen Eingriff in die Straßenoberfläche der B 241 erforderlich, so dass der Verkehr auf etwa 100 Metern über eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt werden muss.“ Einer großräumigen Umleitung, zumindest des Schwerlastverkehrs, sei aufgrund außerhalb des Stadtgebietes Beverungen liegender paralleler Baustellen nicht zugestimmt worden“, heißt es weiter. Der Feuerwehrstandort im Bereich des Ansgarweges werde für die Bauzeit vorübergehend verlegt. Im Baustellenbereich und teilweise in angrenzenden Straßen werden Halteverbote notwendig. Die Bauzeit wird voraussichtlich etwa drei Monate betragen. Das Abwasserwerk bittet um Verständnis für die verkehrstechnischen Einschränkungen während der Zeit der Baumaßnahme.