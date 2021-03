Diese Daten werden dazu verwendet, um so genannte Phishing-E-Mails an Kontaktpersonen der Stadt Beverungen zu versenden. Diese Phishing-E-Mails sind so gestaltet, dass der Adressat den Eindruck haben kann, es handele sich um eine echte E-Mail eines Mitarbeiters der Beverunger Stadtverwaltung. „Deshalb sollten zukünftig alle E-Mails, die Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung Beverungen erhalten, auf ihre Echtheit hin überprüft und erst dann geöffnet werden“, so die Verwaltung.

Phishing-E-Mails

Die Phishing-E-Mails seien insbesondere an ihrem Adressfeld zu erkennen. „Sie enthalten Anhänge, die durch das Öffnen eine schadhafte Software auf dem jeweiligen PC installieren“, erklärt die Stadt. Die Verwaltung selbst habe nach dem Bekanntwerden des Angriffes am vergangenen Donnerstag den betroffenen PC des Mitarbeiters sofort vom Netz genommen, das Netzwerk ausführlich auf Schadsoftware geprüft und technische Sicherheitsmaßnahmen am Mailserver vorgenommen. „Zusätzlich wurde bereits am darauf folgenden Tag eine Mitteilung auf der Homepage der Stadt Beverungen veröffentlicht, welche auf die Gefahren der Phishing-E-Mails hinweist“, so die Verwaltung. Der externe Datenschutzbeauftragte der Stadt sei in alle Maßnahmen integriert.