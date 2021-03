„Im Zuge der Baumaßnahme wird die Fahrbahn auf einer Strecke von etwa 1,7 Kilometern verstärkt. Wegen der starken Nutzung durch Lkw werden zusätzlich die seitlichen Bankette durch den Einbau von Betonrandsteinen befestigt“, erläutert Heike Lockstedt-Macke vom Kreis Höxter, Leiterin der Abteilung Straßen. Mit der Maßnahme werden auch die beschädigten Amphibienleitanlagen durch dauerhafte Konstruktionen ersetzt.

Deponie erreichbar

Die Baumaßnahme auf der Wehrdener Straße erstreckt sich vom Bahnübergang in Amelunxen bis zur neuen Deponiezufahrt in der Nähe der B 83. Die Abfallentsorgungsanlage bleibt für die gesamte Dauer der Bauzeit über die Bundesstraße erreichbar. „Ab dem 16. März können während der Bauphase die Bushaltestellen ‚Kirche‘ und ‚Wildbergstraße‘ in Amelunxen leider nicht mehr angefahren werden“, erläutert Lockstedt-Macke. Stattdessen wird eine Ersatzhaltestelle in der Wöhrenstraße an der Einmündung in die L 837, den Netheweg, eingerichtet.

800.000 Euro Kosten

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 800.000 Euro, das Land NRW beteiligt sich mit Fördermitteln in Höhe von 75 Prozent. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende Mai geplant.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke über Godelheim wird rechtzeitig ausgeschildert. Der Kreis bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Behinderungen während der Bauzeit.