„Grüne Wiese statt Atommüll-Lager“

An der für alle offenen Konferenz haben mehr als 50 Interessierte teilgenommen.

Niedersachsen

Der grüne Landtagsabgeordnete Christian Meyer berichtete über die klare Positionierung der Grünen in Niedersachsen. „Wir lehnen die willkürliche und hingetrickste Verfahren zur Standortauswahl Würgassen ab.“

Er berichtete, dass der niedersächsische Umweltminister sich rühme, einen Standort in Niedersachsen während der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD verhindert zu haben, aber vergessen habe, dass ein 200 Meter von der Landesgrenze entfernter Standort und die Straßen- und Schienenstrecken durch Süd- und Ostniedersachsen sehr wohl Gefahren für Niedersachsen auslösten. Meyer kritisierte vor allem die Nähe zur Wohnbebauung in Beverungen und Lauenförde und die Gefahren für die Anwohner durch Unfälle oder Brände. Auch die geplanten Atommülltransporte durch Bad Karlshafen, Uslar, Lauenförde, Höxter und Holzminden kritisierte der ehemalige Landwirtschaftsminister.

In dieser Funktion war er auch für die Raumordnung zuständig. Meyer erläuterte, dass die BGZ sich nicht einfach über die ablehnende Entscheidung der Bezirksregierung Detmold zum Standort hinwegsetzen könne. Christian Meyer: „Würgassen ist eine teure Fehlplanung auf Steuerzahlerkosten und muss sofort beendet werden.“

Nordrhein-Westfalen

Petra Tewes, Ratsfrau in Beverungen, machte einmal mehr deutlich, auf welch „tönernen Füßen“ einzelne Entscheidungskriterien der BGZ stünden. Ein von der Bürgerinitiave Atomfreies 3-Ländereck in Auftrag gegebenes Gutachten habe ihre Argumentation noch gestützt und erhärtet. Für die Gutachter sei der geplante Standort willkürlich ausgewählt und rechtswidrig. Kurz: „Der Standort ist nicht tragbar.“ Völlig unerklärlich sei „wie einfach sich die BGZ über die Vorgaben des Regionalplanes hinwegsetzen will“, so Tewes. Die Grünen würden sich weiter dafür einsetzen, dass das Kraftwerksgelände als Energiestandort erhalten bleibe, um zukunftsträchtige Nutzungen zu ermöglichen. „Einen entsprechenden Antrag haben wir bereits eingereicht“, so Tewes.

Hessen

Auch auf hessischer Seite sind sich die Grünen einig im Protest gegen ein Zwischenlager für mittel- und schwachradioaktive Abfälle in Würgassen. Dr. Thomas Gudehus, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kasseler Kreistag, freute sich, „dass über die Ländergrenzen hinweg die Besorgnis über das Vorhaben geteilt wird. Der Kasseler Kreistag hat dazu schon im letzten Jahr nach Bekanntwerden der Planungen in einem einstimmigen Beschluss die Kritikpunkte deutlich formuliert.“

Das ist auch die Haltung im Landkreis Northeim: „Es sollte jeder Transport von atomarem Müll vermieden werden“, sagte Kreistagsabgeordnete Karoline Otte. „Wir müssen darüber reden, ob es ein zentrales Zwischenlager wirklich braucht. Das muss Teil einer transparenten Diskussion und Abwägung sein“, fordert die grüne Kandidatin im Bundestagswahlkreis Northeim.

Kritisch im Hinblick auf demokratische Grundregeln sieht Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag, das Vorgehen der BGZ. „Solche Planungen, die die atomare Entsorgung für ganz Deutschland betreffen, dürfen nicht von oben herab verordnet werden“, sagte Limburg. Da brauche es transparente Kriterien und ein offenes Verfahren, dass auch Alternativen aufzeige und zulasse. Limburg ist grüner Bundestagskandidat im Wahlkreis 46, der die Kreise Hameln-Pyrmont, Holzminden und die Gemeinden Uslar und Bodenfelde umfasst.

Die Holzmindener Grünen haben kürzlich in einem vierseitigen Schreiben die grüne Bundestagsfraktion und den Bundesvorstand auf die Brisanz des Themas Atommülllager Würgassen hingewiesen. Zudem hatten die Beverunger Grünen zusammen mit dem Vorsitzenden der Bürgerinitiative Atomfreies 3-Ländereck, Dirk Wilhelm, eine Initiative für eine parlamentarische Anfrage gestartet.

„Beides zusammen ist in einer kritischen Kleinen Anfrage an die Bundesregierung gemündet“, sagt Gerd Henke. Damit werde sich nun auch die Große Koalition in Berlin mit dem „unsäglichen Vorgehen“ der BGZ in Sachen Würgassen auseinandersetzen müssen. Das verschaffe dem Dreiländereck und seinem Widerstand gegen die „zentrale Atommülldrehscheibe“ Würgassen endlich auch Gehör in Berlin, so der Holzmindener Vorstandssprecher der Grünen: „Wir wollen die grüne Wiese und kein Atommülllager.“