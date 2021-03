„Hier kann man alleine oder gemeinsam lernen und bei einem Waldspaziergang abschalten“, sagt der Gemeindereferent. Der 36-Jährige bietet die Klus jungen Leuten als Lernort an, natürlich angepasst an die aktuelle Coronasituation. Die Abiturprüfungen rücken näher. Der Lernstress steigt. Es gibt wohl kaum einen Ort, der mehr Stille verspricht als die Klus Eddessen – mitten in der Natur zwischen Bühne und Haarbrück.