„Kaman K-Max“ beeindruckt durch seine enorme Größe

„Am Mittwochabend erhielt der Flugplatz Höxter-Holzminden wieder einmal Besuch von einem Fluggerät der ganz besonderen Art. Auf dem Weg von einem Spezialeinsatz von Dänemark zurück in die Schweiz hat kurzfristig ein großer Lastenhubschrauber neuester Bauart der Firma Rotex aus Liechtenstein auf dem Flugplatz Höxter-Holzminden einen Tankstop eingelegt“, berichtete Markus Rheinländer (Luftsportverein Höxter). Der Hubschraubertyp Kaman K-Max sei speziell für den Transporteinsatz von sehr großen Lasten in schwer zugänglichem Gelände konzipiert worden und verfüge über ein zulässiges Gesamtgewicht von über fünf Tonnen. Weltweit wurden von dem Typ insgesamt nur 55 Exemplare gebaut, lediglich drei davon werden aktuell in ganz Europa betrieben, erläuterte Luftsport-Vorsitzender Michael Miller.

Markus Rheinländer (von links), Pilot Andreas Redolfi und Uwe Horn auf dem Flugplatz Höxter. Foto: Michael Robrecht

Auffällig sind die ineinandergreifenden Hauptrotoren und der dadurch fehlende Heckrotor, über den die meisten Hubschrauber verfügen.

Pilot Redolfi wollte sich nach der Nacht in einem Höxteraner Hotel beim Abflug auf jeden Fall noch das Welterbe Corvey und die Weser von oben ansehen. Er war vom Weserbergland begeistert, das sich in rotgelbem Licht plus Postkarten-Sonnenuntergang am Mittwochabend perfekt präsentierte. Er liebe die Berge, so der Pilot. Holztransporte und die Holzernte in den Bergen sei die Spezialität des Kaman K-max. Das Gipfelkreuz vom Matterhorn habe er mit dem Hubschrauber auch schon auf die Bergspitze transportiert, so der Heli-Pilot.

Technische Daten

Der K-Max wird hauptsächlich zum Heli-Logging in schwer zugänglichen Gebieten eingesetzt, da das Bergen der Baumstämme aus der Luft für die Wälder und Böden wesentlich schonender ist als schweres Arbeitsgerät am Boden, das Schäden im Unterholz anrichtet. Ein ähnlicher Einsatzschwerpunkt aus jüngerer Zeit ist die schnelle Aufarbeitung von Wurfholz nach Sturmschäden im alpinen Bereich, um Borkenkäferbefall vorzubeugen; so waren nach dem Sturm Kyrill im Januar 2007 mehrere Maschinen dieses Typs im bayerischen und österreichischen Alpenraum im Einsatz. Der K-max ist bis zu einer Startmasse von 5,4 Tonnen zugelassen. 15,8 Meter ist er lang und 4,14 Meter hoch. 185 km/h ist er schnell und kann auf 4500 Meter steigen. 865 Liter Kerosin fasst der Tank.

Mitte 2015 erhielt eine unbemannte Version der K-MAX die militärische Bezeichnung CQ-24A. Eine Version als Optionally Piloted Vehicle BURRO (Broad Area Unmanned Responsive Resupply Operations) für militärische Nachschubzwecke befand sich 2019 im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Im Feldversuch mit zwei Hubschraubern in Afghanistan wurden 1000 Einsätze unbemannt absolviert.