Dort wehren sich nach den Grünen inzwischen auch die CSU-Kreisverbände Schweinfurt Land und Stadt gegen die drohende Fracht. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser Atommüll ausgerechnet nach Grafenrheinfeld und damit über 260 Kilometer durch Deutschland transportiert werden soll. Vor allem da die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) mehrere gleichwertige Zwischenlager in ganz Deutschland betreibt, wie das in Grohnde, welches nur 61 Kilometer vom Kernkraftwerk Würggassen entfernt ist“, heißt es in einer Mitteilung der CSU, über die der Bayrische Rundfunk (BR) berichtet. Auch die Lager in Emsland und Ahaus seien deutlich näher gelegen als das Lager am AKW Grafenrheinfeld.