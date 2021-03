Vertrauensvolles Miteinander im Wald

So sei laut Stadt vermehrt zu beobachten, dass viele den heimischen Wald aufsuchen, um sich bei Wanderungen, Radtouren oder anderen Sportarten zu erholen. „Leider ist in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass sich Bürger sowie unangeleinte Hunde im Wald abseits der Wege aufhalten und bewegen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass nicht nur der Mensch im Wald Ruhe sucht, sondern auch das heimische Wild, insbesondere im Frühling, wenn sich viele Tierarten um ihren Nachwuchs kümmern. Deshalb sollten sich alle, die den Wald betreten, so verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie andere schutzwürdige Interessen der Waldbesitzer und die Erholung anderer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden“, teilt die Stadt mit.

Das Betreten des Waldes sei grundsätzlich auf den Wegen erlaubt. Das gelte auch für das Fahren auf ausgewiesen Wegen mit dem Fahrrad oder dem Krankenfahrstuhl. Abseits dieser Wege gelte diese Erlaubnis nur sehr eingeschränkt. Untersagt sei das Betreten von Forstkulturen, Forstdickungen, Holzeinschlagsflächen und forstwirtschaftlichen und jagdlichen Einrichtungen sowie das Befahren des Waldes mit Kraftfahrzeugen aller Art.

„Viele Menschen nutzen den Wald zudem für Spaziergänge mit ihren Hunden. Grundsätzlich ist auch der Freilauf der Hunde im Wald auf ausgewiesenen Wegen erlaubt, solange diese sich im Einflussbereich des Halters befinden. Leider werden durch streunende und wildernde Hunde immer wieder Wildtiere verletzt oder getötet. Besonders im Frühling und im Sommer sitzt, steht und liegt der Nachwuchs unserer heimischen Tiere oft nur wenige Meter neben dem Waldweg und ist eine leichte Beute für freilaufende Hunde. Dementsprechend gilt für Hunde abseits der Wege insbesondere in Naturschutzgebieten ganzjährig Anleinpflicht. Allgemein ist auch darauf hinzuweisen, dass Hunde auf öffentlichen, anleinfreien Flächen bei Annäherung von Personen oder Fahrzeugen unverzüglich anzuleinen sind“, so die Verwaltung.

Die Stadt Beverungen appelliert an alle Besucher der Wälder, die entsprechenden Regeln einzuhalten, damit ein friedliches und vertrauensvolles Miteinander aller Interessensgruppen gewährleistet ist.