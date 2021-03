Weser soll Touristen anlocken

Beverungen -

Von Dennis Pape

Der Weserraum in ganz Ostwestfalen soll in den kommenden sieben bis zehn Jahren touristisch, ökologisch und wirtschaftlich aufgewertet werden (wir berichteten am Wochenende und am Montag). Zahlreiche Projekte im Rahmen des „Erlebnisraum Weserlandschaft“ werden unter anderem in Beverungen und Höxter umgesetzt. Das WESTFALEN-BLATT stellt in dieser Ausgabe die geplanten Maßnahmen im Stadtgebiet Beverungen vor.