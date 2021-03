So wird die Musikshow „TINA – The Rock Legend“ vom 9. April 2021 (Freitag) auf Donnerstag, 24. März 2022 verlegt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Kabarettist Christoph Sieber wird sein Programm „Mensch bleiben“ am Freitag, 17. September 2021, nachholen. Dies ist bereits die zweite Verlegung (ursprünglich geplante Termine 13. März 2020 und 16. April 2021). Das Konzert mit den „Amigos & Stargast Daniela Alfinito“ am 17. April wird in das Jahr 2022, am 23. April (Samstag), verlegt.

Der Konzertbeginn ist weiterhin für 18 Uhr geplant. Und auch das Ohnsorg-Theater hat die Tournee des Lustspiel-Klassikers „Tratsch im Treppenhaus“ um ein Jahr auf 2022 verschoben: Der Nachholtermin in der Stadthalle Beverungen findet am Donnerstag, 31. März 2022, statt. Eine Sprecherin: Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin. Weitere Informationen sind im Kulturbüro der Stadtverwaltung im Service Center Beverungen, Weserstraße 16 (Telefon 05273/392 223) sowie im Internet unter „www.kulturgemeinschaft-beverungen.de“ und auf Facebook erhältlich.