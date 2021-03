„Kein erhöhtes Erdfallrisiko“

Beverungen (WB/hai) -

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Börderland und Diemeltal“ kämpft gegen das geplante Zwischenlager für Atommüll in Würgassen. In der vergangenen Woche haben die Kritiker die Analyse des BGZ-Bodengutachtens durch den externen Geologen Dr. Claus Schubert aus Hofgeismar vorgestellt, der Gefahren sieht, die von Hohlräumen in bis zu 800 Meter tiefen Salz- oder Gipsschichten ausgehen könnten. Das könnte sogar ein großes Gebäude wie das Zwischenlager in Schieflage bringen, hieß es (wir berichteten). Darauf reagiert nun die BGZ, die den vor ihr beauftragten Gutachter zu diesem Thema umgehend kontaktiert habe.