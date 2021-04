BGZ geht in die Info-Offensive

Der erste Film der Reihe wurde am Mittwoch von Möbius und Bereichsleiter Dr. Heinz-Walter Drotleff vorgestellt. In der knapp dreiminütigen Animation wird erklärt, wie das Logistikzentrum dabei helfe, die Anlieferung von bereits fertig verpackten, schwach-und mittelradioaktiven Abfällen an das Endlager Konrad zu optimieren und zu beschleunigen. „Dieser Film soll Auftakt werden für eine Informationsreihe rund um das Logistikzentrum. Uns ist bewusst geworden, dass wir beim Erklären von Notwendigkeit und Abläufen besser werden müssen“, sagte Möbius.