Die Deutsche Bahn führt am Bahnübergang Gleis- und Asphaltarbeiten auf einer Gesamtlänge von rund 1.500 Metern durch. Die Arbeiten erfordern eine Sperrung des Bahnübergangs für den Straßenverkehr, Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Die Züge der RB 84 (NordWestBahn) werden in der Zeit von Montag, 5. April, bis einschließlich Freitag, 9. April, zwischen Paderborn Hauptbahnhof und Höxter-Ottbergen und Holzminden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Am 5. April (Ostermontag) sind nur zwei Zugverbindungen in den Abendstunden betroffen.

Ab Samstag, 10. April fahren die Züge wieder wie gewohnt. Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien der DB (DB Navigator und www.bahn.de) abrufbar.

Für den Straßenverkehr bleibt der Bahnübergang noch bis einschließlich Sonntag, 11. April, 12 Uhr, gesperrt. Fußgänger:innen und Radfahrer:innen können während dem gesamten Bauzeitraum den Bahnübergang passieren.

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn wird den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß beschränken und bittet die Anwohner um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.