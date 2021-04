Auch Tischlermeister Thomas Menzel, selbstständiger Ladenbauer aus Derental, ist schon seit Jahren angetan von dieser Idee. Jetzt hat er sie in die Tat umgesetzt – zusammen mit Architekt Kai Zimmermann, ebenfalls aus Derental, und ganz nach seinen eigenen Vorstellungen. „Es gibt viele Anbieter. Aber nicht hier und nicht mit diesem Konzept“, so sein Argument. Natürlich spielt auch Corona eine Rolle dabei, dass das Tiny House made in Beverungen gerade jetzt marktreif geworden ist. „Der Gedanke schlummerte schon lange in mir. Und das vergangene Jahr bot dann auch die Zeit, das Haus zu entwickeln und technisch zu durchdenken“, erklärt Thomas Menzel, der sonst Bäckereien, Bistros und Cafés einrichtet und zwölf Mitarbeiter beschäftigt.