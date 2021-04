BI sieht Säuglinge in Gefahr

Würgassen -

Von Marius Thöne

Die Bürgerinitiative Atomfreies 3-Ländereck macht sich Sorgen um Anwohner entlang der Transportstrecken für den schwach- und mittelradioaktiven Müll, der möglicherweise ab 2027 auf Straßen und Schienen in das geplante Zentrale Bereitstellungslager (ZBL) nach Würgassen rollt. Dabei geht es ihr vor allem um wartende Lastwagen an Ampeln und um stehende Züge in Bahnhöfen.