Unbemerkt hatte eine unbekannte Person einer Frau in einem Lebensmittelmarkt an der Blankenauer Straße Ecke Grüner Weg am 14. April zwischen 14 und 14.15 Uhr, die Geldbörse aus einem Einkaufskorb gestohlen. Der Diebstahl fiel erst an der Kasse auf. Als sie bei ihrer Bank die Bankkarte sperren wollte, war es zu spät. Der Dieb hatte bereits gegen 14.30 Uhr zwei Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten in Beverungen vornehmen können.

Tipps der Polizei

Aufgrund dieses Vorfalls gibt die Polizei einige wichtige Verhaltenshinweise, um nicht Opfer eines Diebstahls zu werden: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie nötig. Bewahren Sie die PIN und Zahlungskarten getrennt auf. Bewahren Sie keinen Zettel mit der PIN in Ihrem Portemonnaie oder Handtasche auf. Tragen Sie Ihr Portemonnaie oder Smartphone in verschiedenen Innentaschen der Kleidung.“