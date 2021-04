Maisause mit Bollerwagen ist verboten

„Gerade unsere Freizeitanlage hat sich bei vielen Maiwanderern zu einem beliebten Party-Treffpunkt etabliert“, sagte Bürgermeister Daniel Hartmann. Neben ausgelassener und friedlicher Feiern sei es besonders bei jungen Wanderern bis zuletzt immer wieder zu Fehlverhalten und übermäßigem Alkoholkonsum gekommen. Hierauf habe die Stadt Höxter bereits 2019 reagiert und die Benutzungsordnung für die Anlage geändert.

Hunderte Maiwanderer haben jedes Jahr am See gefeiert - bis 2020 Corona kam. Foto: Michael Robrecht

„Am 1. Mai gilt daher ein Alkoholverbot in der gesamten Freizeitanlage, auf Grundlage der neuen Regelungen“, erklärte Stefan Fellmann, Ordnungsdezernent der Stadt Höxter. Auch Grillen im Freien sei in der Anlage nicht erlaubt. Die Hygiene- und Abstandsregeln im Rahmen der Corona-Pandemiebekämpfung seien am See einzuhalten.

Spielplätze offen

„Der Besuch der Freizeitanlage ist aber auch am Tag der Arbeit grundsätzlich möglich“ berichtet Volker Rodermund, Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur und weist auf die vielfältigen Spiel-, Sport- und Erholungsangebote am See hin. Von allen Besuchern seien aber auch am 1. Mai die Vorgaben der Coronaschutzverordnung zu beachten.

Neben dem städtischen Ordnungsamt und einem privaten Sicherheitsdienst wird auch die Polizei mit Sondereinsatzkräften vor Ort sein und die geltenden Regeln am See kontrollieren. „Im Vordergrund steht grundsätzlich der Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern“, sagt Hubertus Albers, Leiter der Polizeiwache Höxter. Allerdings werden wir gegen Uneinsichtige, die die Regeln missachten, konsequent mit Platzverweisen und als letztes Mittel auch mit Ingewahrsamnahmen vorgehen.“

Der Erste Polizeihauptkommissar Albers wird als Einsatzleiter mit seinen Einsatzkräften den Blick nicht nur auf das Geschehen am Godelheimer Freizeitsee richten, sondern auch auf weitere beliebte Naherholungsgebiete im Kreis Höxter. So müssen unter anderem auch Gäste am Stausee Neuenheerse oder am Tierpark Willebadessen mit verstärkter polizeilicher Präsenz rechnen.

„Lassen Sie Bollerwagen und alkoholische Getränke zu Hause, auch wenn vielleicht das Wetter zu den gewohnten Mai-Ritualen einlädt“, rät Hubertus Albers.

Bürgermeister Daniel Hartmann mahnt deswegen zu Disziplin im gesamten Stadtgebiet: „Halten Sie sich an die geltenden Regeln und verzichten Sie auf Treffen mit Freunden, Grillfeiern und Ähnliches. Tragen Sie so dazu bei, dass wir es gemeinsam schaffen, die Corona-Pandemie zu besiegen.

Kommentar