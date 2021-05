Das Hoffen auf ein Fest

Option des Bezirksschützenfestes in Beverungen unter Vorbehalt noch offen – Entscheidung je nach Pandemielage

Beverungen -

Von Alexandra Rüther

Das Beverunger Schützenfest, das traditionell alle zwei Jahre am zweiten Juliwochenende gefeiert wird und in diesem Jahr mit dem Bezirksschützenfest verbunden wäre, ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht realisierbar. Ausfallen lassen will der Schützenverein Beverungen das Fest aber nicht.