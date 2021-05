Tim kämpft für einen Skatepark

Höxter/Boffzen -

Es ein Dienstagmorgen, an dem Tim Hartmann in Boffzen an der Rathaustür klingelt. Der Elfjährige möchte gern Bürgermeister Tino Wenkel persönlich sprechen. Dieser ist leider terminlich verhindert, so dass Tim sein Anliegen zunächst einem Mitarbeiter schildert. „Ich habe davon erfahren, dass in Boffzen ein Mehrgenerationenspielplatz entstehen soll und möchte dafür werben, dass auch ein Skatepark oder eine Halfpipe gebaut wird.“ Zahlreiche Jugendliche hätten Interesse an einem kleinen Skatepark, sagt Tim Hartmann und nahm das Heft des Handelns in die Hand. Das Vorhaben wollte der Junge mit seinem Rathausbesuch anschieben.