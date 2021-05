Rat wird digital

I-Pads werden in der Sitzung verteilt, aber auch private Endgeräte sind erlaubt

Beverungen -

Über die die Richtlinie für die digitale Ratsarbeit bei der Stadt Beverungen wird in der Sitzung am Donnerstag abgestimmt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle. Die Einführung der digitalen Ratsarbeit mithilfe der „RICH-App“ hatte der Rat bereits beschlossen und die Nutzung sowohl auf von der Stadt bereitgestellten Endgeräten als auch auf privaten Endgeräten zugelassen.