Von Silvia Schonheim

160 Mutterschafe gehören zu der Herde – 90 Prozent Schwarzkopf-, zehn Prozent Merinolandschafe. »Um den 15. Dezember herum beginnt die Lammzeit. Bis zum 15. Januar haben 90 Prozent der Schafe gelammt«, sagt Gerhard Sökefeld. Bis dahin hat der Borgentreicher alle Hände voll zu tun. Während es viele andere Menschen zwischen Weihnachten und Neujahr ruhiger angehen lassen, kümmert er sich intensiv um die Muttertiere und ihren Nachwuchs. Jedes Schaf bekommt ein bis zwei Lämmer. Sieben bis acht Mal im Jahr gebe es auch Drillinge.

Sobald die Lämmer auf der Welt sind, kommen sie mit ihrer Mutter in eine einzelne Box. Zu Höchstzeiten hat Gerhard Sökefeld in seinem Stall, An der Eggel, bis zu 50 Boxen abgeteilt. »Für eine Woche bleiben Mutterschaf und Lämmer separat, danach geht es in eine größere Box mit ein paar mehr Tieren«, erklärt der Schäfer das Prozedere.

Zum Glück hilft ihm seine Schwester Monika Conze das ganze Jahr über bei der Arbeit. »Etwa zehn Lämmer müssen wir pro Jahr mit der Flasche großziehen«, sagt die 53-Jährige, die selbst mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb – ohne Schafe und mit Mastschweinen – führt. Vier bis fünf Mal am Tag rührt sie dann die Schafmilch mit einem speziellen Aufzuchtpulver an und gibt den Lämmern die Flasche.

Monika Conze unterstützt ihren Bruder bei der Arbeit mit den Schafen. Foto: Silvia Schonheim Monika Conze unterstützt ihren Bruder bei der Arbeit mit den Schafen. Foto: Silvia Schonheim

»Die Flaschenkinder behalten wir auch gerne«

»Wenn die Lämmer nach drei bis vier Monaten verkauft werden, behalten wir die Flaschenkinder auch gerne«, sagt Monika Conze. Die seien später in der Herde anhänglicher. »Grundsätzlich bleiben 30 Mutterlämmer, wir suchen uns die besten Tiere aus. Dafür werden 30 Altschafe verkauft und geschlachtet«, so Sökefeld.

Er und seine Schwester sind mit der Schafhaltung groß geworden. Bereits ihr Vater und ihr Onkel waren Schäfer – damals noch im Haupterwerb. Gerhard Sökefeld selbst arbeitet als Schachtmeister im Straßenbau und hält die Schafe im Nebenerwerb.

»Früher hieß es, 200 Schafe ernähren einen Schäfer und dessen Familie. Heute sind es mindestens 800 Schafe«, sagt Monika Conze. Wegen des Geldes brauche niemand den Job des Schäfers machen. »Man muss Spaß an der Arbeit haben«, meint Gerhard Sökefeld. Und den habe er, ansonsten müsse man aufhören. Die Wolle sei zum Beispiel mittlerweile nur noch ein Abfallprodukt, bedauert er. Pro Tier koste die Schur drei Euro, für die Wolle erhalte er einen Euro pro Schaf. Das Lammfleisch sei die Haupteinnahmequelle.

Gerhard Sökefeld wird das Weihnachtsfest zu 80 Prozent im Stall verbringen

Er ist sich sicher, dass die Schafhaltung keiner mehr beruflich weitermachen wird: »Als Hobby ja, mehr aber nicht.« Ab und an packt sein Sohn Florian, der Landwirtschaft in Soest studiert, im Schafstall mit an. »Meistens tauschen wir aber«, lacht Monika Conze. »Ich mag die Arbeit mit den Schafen und helfe meinem Bruder in seinem Stall oder beim Umtrieb auf den Weideflächen. Dafür fährt mein Neffe Florian lieber bei uns auf dem Hof Trecker. Dann passt es wieder.«

Zwar wird Gerhard Sökefeld auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest zu 80 Prozent im Stall bei den Tieren verbringen, aber zu den Mahlzeiten ist er natürlich daheim. »Schaffleisch kommt bei uns zum Fest aber nicht auf den Tisch«, erklärt der Schäfer und lacht, er sei der einzige in der Familie, der es isst.