Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Wenn die Raketen in den Himmel schießen und die Böller krachen, zucken Hund und Katze zusammen. Für Wildtiere bedeutet Silvester ebenso Stress – auch wenn sie zahm sind und wie Wildschwein Wurzel auf Gut Dinkelburg im Stall stehen.

»In diesem Jahr soll nichts schief gehen, Wurzel bleibt drin«, versichert Sebastian Borgwald mit einem Schmunzeln. Vor zwei Jahren war ihm sein Keiler aus Angst vor dem Feuerwerk von Gut Dinkelburg ausgebüxt und hatte im Nachbardorf Lütgeneder am Neujahrsmorgen für eine große Aufregung gesorgt . Bei der nächtlichen Begegnung im Garten von Detlef Müller waren weder Mensch noch Tier verletzt worden – und das, obwohl Jagdpächter Gregor Wyrwa schon mit Gewehr und Pistole vor dem Wildschwein gestanden hatte.

Ehepaar hat »Wurzel« in ihr Herz geschlossen

»Wir haben Wurzel so in unser Herz geschlossen. Wir wollen uns nicht von ihm trennen«, sagt Gutsverwalter Sebastian Borgwald heute. Das zahme Tier gehöre zum Gut, zu ihm und seiner Frau Pia, zu den beiden Hunden Milka und Fine und zu seinen Stallkollegen, den Pferden. Sogar der Gutsbesitzer, der Graf von Westphalen, erkundige sich regelmäßig nach dem Wildschwein und frage nach aktuellen Bildern, so Borgwald.

Morgen, am Neujahrstag, wird Sebastian Borgwald 33 Jahre alt. Wie vor zwei Jahren möchte er heute Abend wieder mit seiner Frau und Freunden in der Silvesternacht in seinen Geburtstag hineinfeiern. »Dieses Mal fällt die Party aber etwas kleiner aus. Aber Böller sind trotz der Vorgeschichte erlaubt«, lacht er.

Wurzel lebt jetzt seit drei Jahren bei Sebastian und Pia Borgwald auf Gut Dinkelburg. Als etwa zwei Tage alter Frischling war er schwach und unterkühlt gefunden worden. »Wir haben ihn mit der Hand großgezogen«, erzählt der Gutsverwalter. Heute wiegt der kastrierte Keiler etwa 100 Kilogramm.

Wildschwein tobt im Planschbecken

Mit einem Jahr und der Hälfte an Gewicht durfte Wurzel wie die Hunde Milka und Fine frei über den Gutshof laufen und tobte sogar im Sommer mit im Planschbecken. »Weil er immer neugieriger wurde, gab es irgendwann dann nur noch gemeinsame Spaziergänge«, berichtet Borgwald.

Das Wildschwein sei ein Gewohnheitstier, brauche seinen Stall und einen festen Tagesablauf. »Wenn die Pferde mal nicht pünktlich von der Weide zurück zu ihm in den Stall kommen, wird er in seiner Box unruhig«, weiß Borgwald.

Wenn er gefragt wird, ob er noch mal einen Frischling aufnehmen und aufpäppeln würde, sagt der 32-Jährige: »Ja, ich würde das wieder so machen.«