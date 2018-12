Alarmübung in Lütgeneder: die Borgentreicher Feuer wehr bekämpft ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Foto: Feuerwehr

Borgentreich (WB). Zu einem Wohnungsbrand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der alten Molkerei in Borgentreich-Lütgeneder sind am vergangenen Freitag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Borgen­treich ausgerückt. Zum Glück handelte es sich aber nur um eine Übung der Wehr.