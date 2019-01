Das Basar-Team mit (von links) Andrea Krull, Celine Appelt und Leon, Stephanie Lunkenbein-Richter, Bettina Appelt und Uwe Hermann übergibt den Spendenscheck an Mathias Schmidt für die »Aktion Benni und Co. und die Deutsche Duchenne-Stiftung«. Foto: Astrid E. Hoffmann

Das Basar-Team besteht aus bis zu 45 Menschen, die zweimal im Jahr einen Basar für Sachen rund um das Kind in der Bühner Alsterhalle organisieren. Vom Basartag im Oktober waren nach Abzug der Kosten 600 Euro übrig geblieben, die Krabbelgruppe gab noch einmal 100 Euro dazu, so dass diese ordentliche Summe zusammen kam.

Neffe einer Basarhelferin unheilbar erkrankt

Eine der unermüdlichen Basarhelferin hat einen Neffen mit der unheilbaren Krankheit Muskeldystrophie Duchenne, daher kamen die Bühner auf die Idee, das Geld in diesem Jahr für die »Aktion Benni und Co. und Deutsche Duchenne-Stiftung« zu spenden. »Vor 16 Jahren haben wir im Pfarrheim unseren ersten Basar auf die Beine gestellt«, berichtet Organisatorin Andrea Krull. Von Anfang an wurden die Erlöse für den guten Zweck gestiftet.

»Mein großer Dank geht an die Damen, die den Basar organisieren, so wird praktisch von Kindern für Kinder gespendet«, sagte Mathias Schmidt. Denn durch den Verkauf der gebrauchten Textilien und Spielwaren können Eltern ein Schnäppchen machen und gleichzeitig hat die Stiftung wieder einen Betrag, den sie in ihre Projekte stecken kann.

Duchenne-Stiftung fördert Erforschung der Krankheit

»Muskeldystrophie Duchenne ist nicht heilbar, es geht darum, ihre Folgen so lange wie möglich hinauszuzögern«, erklärt Mathias Schmidt, der selbst Vater von zwei Kindern ist. Die Duchenne-Stiftung fördert im Kampf gegen die Krankheit die Forschung und sie entwickelt Projekte, um den Familien zu helfen. So gibt es Möglichkeiten, dass sich die Betroffenen untereinander austauschen.

Mathias Schmidt ist Feuerwehrmann und organisiert seit 2013 Läufe der Einsatzkräfte, etwa kürzlich den Treppenlauf in Paderborn. Am 25. Mai 2019 findet in Höxter wieder ein Straßenlauf, bei dem auch die Feuerwehrleute am Start sind, statt. Der Erlös geht ebenfalls an die »Aktion Benni und Co.« »Die erkrankten Kinder sollen ein lebenswertes Leben haben«, sagt Mathias Schmidt zu seiner persönlichen Motivation.

Die Selbsthilfegruppe

Das betroffene Elternpaar Over hatte 1996 die Selbsthilfegruppe »Aktion Benni« ins Leben gerufen, daraus wurde 1998 der eingetragene Verein »Aktion Benni und Co.« Im Jahr 2010 wurde dann die Deutsche Duchenne-Stiftung gegründet.

Der nächste Bühner Basar für alles rund um das Kind ist am 7. April dieses Jahres geplant.