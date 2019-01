Die Jubilare des Jahres 2018 wurden im Rahmen einer kleinen Jahresabschlussfeier im Autohaus Bodach von Juniorchef André Bodach sowie von Seniorchef Gustav Bodach geehrt.

Sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum feiert Mathias Fehr. Fehr hat am 1. August 1993 in dem Borgholzer Betrieb seine Lehre begonnen und erfolgreich absolviert. Er arbeitet seitdem als Service-Techniker in dem Autohaus. Mathias Fehr ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Fronhausen.

Seit nunmehr zehn Jahren ist Michaela Sievers im Autohaus Bodach beschäftigt. Sie hat ihre Tätigkeit in dem Unternehmen am 1. Juni 2008 als Aushilfskraft im Büro begonnen. Sie arbeitet seit 2017 Vollzeit als Bürokraft im Betrieb.