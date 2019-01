Von Ralf Benner

Wie berichtet, hatte der Bau- und Planungsausschuss der Stadt den Beschluss gefasst, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein entsprechendes Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange einzuleiten. Neu ausgewiesen würden demnach weitere Konzentrationszonen nördlich von Manrode sowie nördlich und westlich von Bühne.

Initiative will sich an Verfahren beteiligen

Betroffen wäre davon eine etwa 1333 Quadratmeter große Fläche (davon 513 Hektar Wald) zwischen den Ortschaften Bühne, Manrode, Borgholz und Haarbrück. Die BI »Für Mensch und Natur – Gegenwind Heimat Hoher Berg«, die auch eine Vereinsgründung in die Wege geleitet hat, will sich in dem Verfahren öffentlich beteiligen und mit einer Petition Einspruch gegen die geplante Änderung des Flächennutzungsplans erheben. Dazu sollen möglichst viele Unterschriften von Bürgern und auch Anwohnern gesammelt werden.

Zu nah, zu hoch und zu laut – so lassen sich die Einwände der BI gegen neue Windräder auf den Punkt bringen. »Uns liegt die Gesundheit der Menschen sowie artgeschützter Tiere wie dem Rotmilan am Herzen. Die Bürger in Bühne und Manrode sollen ruhig schlafen können«, sagen Matthias Steinmetz und Stefan Waldeyer.

Beide kritisieren insbesondere den Abstand zur Wohnbebauung, den die Stadt Borgentreich auf 800 Meter festgelegt hat. »Dieser Abstand ist viel zu gering. Warum hat die Stadt nicht auf eine bundeseinheitliche Regelung gewartet? Diskutiert wird aktuell über einen Abstand von 1500 Metern«, sagt Matthias Steinmetz. Er beklagt zudem eine schlechte Informationspolitik seitens der Stadt.

Angeblich 54 Anträge für neue Anlagen

Im Borgentreicher Stadtgebiet gebe es aktuell 20 Windräder, nach der Ausweisung neuer Konzentrationszonen würden mindestens 20 hinzukommen, sorgt sich die BI. Nach ihren Informationen liegen der Stadt mittlerweile bereits 54 Anträge für den Bau weiterer Windkraftanlagen vor.

Auf hessischem Gebiet stünden bereits sieben Windräder (Windpark Trendelburg), die bereits für eine starke Belästigung durch Lärm und Licht sorgten, wie BI-Mitglieder berichten. In unmittelbarer Nachbarschaft dieser Anlagen könnten am Hohen Berg bald weitere Räder errichtet werden, befürchten sie.

Sorgen bereitet den BI-Mitgliedern insbesondere der Infraschall, dessen Frequenz so niedrig ist, dass er von Menschen nicht gehört werden kann. Infraschall kommt in der natürlichen Umgebung vor, wird aber auch künstlich erzeugt, etwa durch Windkraftanlagen. »Wir befürchten erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit, etwa des Herz-Kreislauf-Systems, durch den Infraschall«, erklärt Steinmetz. Er verweist dazu auf entsprechende Studien der Universität Mainz.

Infoveranstaltung soll Bürger aufmerksam machen

Bei einer Informationsveranstaltung in der Bühner Alsterhalle wollen die Windkraftgegner am Freitag, 25. Januar, alle Bürger auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Beginn ist um 20 Uhr. »Es würde uns freuen, wenn auch die Mitglieder aus Rat und Verwaltung an dieser Veranstaltung teilnehmen würden«, sagen Matthias Steinmetz und Stefan Waldeyer.

Die Bürgerinitiative hat mittlerweile eine eigene Internetseite, auf der sich Interessierte über das Leitbild der BI informieren können